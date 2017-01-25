"Зеленые человечки" заполонили Алматы
25 января 2017, 12:19
Волонтеры распространяют энергию спортивного азарта, новых рекордов и больших свершений.
"Зеленые человечки" 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года в Алматы приняли участие во флешмобе, сообщает Zakon,kz.
Молодые люди, а их 3 тысячи человек, заявили, что приступили к своим волонтерским обязанностям.
"Мы – волонтёры, призванные первыми встретить и распространить энергию спортивного азарта, новых рекордов и больших свершений. Нас 3000 человек и мы часть самого важного спортивного события страны" - отмечается в описании видео.
Универсиада в Алматы пройдет с 29 января по 8 февраля. В студенческих играх примут участие спортсмены из 60 стран. Соревнования будут проводиться по 12 видам спорта.
Кадр с видео youtube.com Universiade Almaty
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840932-a2f95664fe3b6c283af1217160cea28e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также
Загрузка...