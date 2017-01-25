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"Зеленые человечки" заполонили Алматы

25 января 2017, 12:19

Волонтеры распространяют энергию спортивного азарта, новых рекордов и больших свершений.


"Зеленые человечки" 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года в Алматы приняли участие во флешмобе, сообщает Zakon,kz.

Молодые люди, а их 3 тысячи человек, заявили, что приступили к своим волонтерским обязанностям.

"Мы – волонтёры, призванные первыми встретить и распространить энергию спортивного азарта, новых рекордов и больших свершений. Нас 3000 человек и мы часть самого важного спортивного события страны" - отмечается в описании видео.


Универсиада в Алматы пройдет с 29 января по 8 февраля. В студенческих играх примут участие спортсмены из 60 стран. Соревнования будут проводиться по 12 видам спорта.

Кадр с видео youtube.com Universiade Almaty

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