"Зеленые человечки" заполонили Алматы

"Зеленые человечки" 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года в Алматы приняли участие во флешмобе, сообщает сообщает Zakon,kz





Молодые люди, а их 3 тысячи человек, заявили, что приступили к своим волонтерским обязанностям.





"Мы – волонтёры, призванные первыми встретить и распространить энергию спортивного азарта, новых рекордов и больших свершений. Нас 3000 человек и мы часть самого важного спортивного события страны" - отмечается в описании видео.









Универсиада в Алматы пройдет с 29 января по 8 февраля. В студенческих играх примут участие спортсмены из 60 стран. Соревнования будут проводиться по 12 видам спорта.



