Опера «Кыз Жибек: от эскиза до премьеры

Опера «Кыз Жибек» существует уже почти столетие, это говорит о том, что она выдержала испытание временем и по-прежнему остается востребованной.

Благодаря завораживающему фильму «Кыз Жибек», вышедшему на экраны страны в 1970 году, прекрасная легенда о любви двух молодых сердец получила широкую известность. Но в театральных кругах народную поэму о «шелковой девушке» воспели значительно раньше – в 1934 году. Теперь, спустя 83 года, оперу Е. Брусиловского - Г. Мусрепова, с учетом последних технических новинок, поставят на сцене «Астана Опера». 10 и 11 февраля публику ждет встреча с настоящим шедевром.





Этот спектакль с уверенностью можно назвать премьерой сезона, ссылаясь на ряд нескольких причин: во-первых, слушателям предложат постановку в новой музыкальной редакции А. Мухитдинова. Во-вторых благодаря задумке режиссера М. Панджавидзе зритель впервые увидит в этой опере смену всех четырех времен года. В-третьих, взоры публики будут радовать не только потрясающей красоты декорации, богатые костюмы С. Тасмагамбетовой и Павла Драгунова, невероятные 3D эффекты, но и наличие в постановке настоящих животных – верблюдов и лошадей. И это далеко не все…

Напомним, народная поэма о Кыз Жибек выражает мечту о счастье, воспевает верность в любви, дружбе, а также рассказывает об отваге и чести... В основе оперы – история двух влюбленных – Жибек и Тулегена. Красавица Жибек отвергает сватовство властного Бекежана. Она выйдет замуж только за того, кого полюбит. Ее избранником оказывается Тулеген, который приехал издалека, привлеченный молвой о красоте девушки. Но Бекежан предательски убивает его, оборвав прекрасную историю любви.

По одежке встречают

Для этой лебединой сказки в цеху «Астана Опера» шьют рекордное количество костюмов: 350 комплектов. Заведующая пошивочным цехом Жанар Моминова признается, что объемы действительно большие, но у специалистов уже есть опыт работы с подобными постановками. Ведь в арсенале театра это не первый национальный спектакль: костюмы к операм «Биржан-Сара» М. Толебаева, «Абай» А. Жубанова, Л. Хамиди и балету «Карагоз» Г. Жубановой также создавались театральными мастерицами.





За сценографию и костюмы в опере «Кыз Жибек» отвечали художники Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов, работающие в тандеме без малого десятилетие. Эскизы и декораций, и костюмов они всегда создают вместе.

- Мы решили не вдаваться в этнографию, так как театр все-таки предполагает художественные образы. Однако, разница между родами, к которым принадлежат главные герои, определенно будет читаться. Род Базарбая – богатый, а род Жибек, в версии нашего режиссера, более аскетичный. В спектакле задействованы юные артисты детской студии «Астана Опера». Костюмы для них - одни из самых сложных. Всего их было изготовлено 55. Несмотря на то, что по размеру они значительно уступают взрослым, времени на их пошив уходит столько же. Есть дети, которые будут играть воинов, а стало быть, в их нарядах появляется броня, изготавливаемая из кожи, и другая амуниция. Особенно это касается воинов Базарбая, его молодых рекрутов. Кроме прочего, артисты хора переодеваются дважды, что еще больше увеличивает масштаб работы, - отмечают постановщики.









Самыми распространенными материалами в этой постановке закройщицы называют бархат, вельвет и велюр. Костюмы имеют качественные хлопчатобумажные подклады. Платья выполнены из шелка и тафты. Головные уборы также создаются в цехах театра, их количество будет равняться числу костюмов, и все они тоже будут уникальными в своем роде. По ним можно будет узнать не только о времени года, но и о социальном статусе, возрасте, принадлежности к роду, и даже о настроении героя.





- В этой постановке для главной героини создано два костюма. Душевное состояние Жибек отражается в цветовой гамме нарядов, а также в вышитых орнаментах. К примеру, геометрические орнаменты на чапане говорят о ее волевом характере, а вот мягкий витиеватый орнамент на платье под жилеткой свидетельствует о нежной и ранимой душе девушки. Отделку мы выполнили камнями и жемчугом. Наряд невесты – самый важный. Этот костюм принято изображать в белом или красном цветах. Мы решили сделать его жемчужным, этот оттенок символизирует несбывшиеся надежды героини. Отмечу, что у нее самый «современный» костюм из всех имеющихся в этом спектакле. Кружевная юбка вышита камнями и бисером, жилет с необычным орнаментом, расположенным по центру, расшит серебром, - поделилась Софья Тасмагамбетова.









- В первой картине действие происходит ранней весной. Костюмы и головные уборы будут оторочены мехом. Работа с ним всегда считалась трудоемкой, она отнимает много времени и сил. Мы используем натуральный мех каракуля, лисы, песца, а также искусственные варианты. Ткани представлены разного цвета, необычной фактуры. С уверенностью могу сказать, что здесь не будет двух повторяющихся костюмов. В этой постановке использована вся цветовая палитра. В зависимости от времени года, цветовая гамма тоже меняется. В картинах зимы используются темные цвета, холодные оттенки. Соответственно, лето и весна – цвета насыщенные: красные, оранжевые, розовые. Многие камзолы, чапаны, платья будут вышиваться вручную, - рассказывает Жанар Моминова.









Дело мастера боится…

Необъятная степь с необыкновенно голубым небом, высокими холмами, большим караваном и загадочным городом ремесленников расположится на сцене по замыслу художников-сценографов Софьи Тасмагамбетовой и Павла Драгунова.

Но чтобы «добраться» до сцены и превратиться в восхищающие зрителей декорации, обычному, на первый взгляд, материалу – дереву, эластичному полиуретану, алюминию, стеклопластику – предстоит нелегкий путь. Вначале эскизы художников доставляют в управление реализации сценографических проектов и постановочных работ. Затем, когда специалисты рассчитают четкий размер, создадут чертежи, они передадутся в реставрационно-поделочный цех. А здесь творятся настоящие чудеса.





- Глядя на эту стену, можно подумать, что это самая обычная древняя, очень похожая на настоящую стена. Процесс ее изготовления был невероятно сложен: каждый кирпичик вылеплен скульптором, затем с него сняли форму, и только потом в нее отлили пластик. Здесь кроется титанический труд, потому что объемы действительно колоссальные, - рассказывает Павел Драгунов.

- Мы покажем не просто описание быта, существовавшего 500 лет назад, а создадим определенную атмосферу, передадим дух той эпохи, - подчеркнули постановщики.

Пожалуй, самым захватывающим зрелищем станет появление на сцене города ремесленников. Многотонные двусторонние конструкции будут открываться, вводя зрителя в новое потрясающе красивое пространство.

Элементы города – башни и стены – были изготовлены итальянскими партнерами театра. За их качество, а также за воплощение в жизнь всех остальных декораций спектакля, отвечал профессионал своего дела, руководитель художественно-производственного комплекса Виктор Караре.









- Город исполнен на высокохудожественном уровне, особенно, с точки зрения архитектуры наружных стен и внутреннего убранства дворца. Публика увидит большие ворота, а также другие не менее впечатляющие объемные декорации. Населяющие город жители постоянно будут находиться в движении, например, кузнецы займутся ковкой железа. Степь будет представлена в разных интерпретациях: снежная, цветущая пышными маками. Технологии развиваются, и мы обязаны соответствовать сегодняшнему и завтрашнему дню. Я уверен, что родится еще один шедевр. Такого спектакля в историческом масштабе у нас в Казахстане еще не было. Художники Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов отлично знают нашу культуру, быт и обычаи. У Софьи очень богатая библиотека, из которой мы черпали много информации, - отметил Виктор Караре.





Помимо масштабных декораций в спектакле используются видеопроекции. Они покажут караваны, один из которых можно будет увидеть на сцене и в реалии. Бережно и с большим уважением относятся к артистам-животным. Специально для удобства верблюдов и лошадей изготовят нескользкий пол.

Умелые руки не знают скуки

Художникам-бутафорам скучать точно не приходится. Реквизита в этом спектакле бесчисленное множество. Луки и стрелы, кинжалы изготавливаются из натурального дерева. Скульптурные изображения делаются из цветных металлов, а также из пенопласта, далее применяется техника папье-маше, завершающий этап – покрытие изваяния грунтом. Щиты, молоты, камчи, колчаны, детские головные уборы, ремни, нарукавники, шлемы для воинов – все это тоже изготавливается в бутафорском цехе.





















- Впервые в нашей практике мы делаем перекати-поле. Травянистое растение должно прокатиться через всю сцену, для этого применяется специальный механизм. Ковры с замысловатыми орнаментами создаются нами в натуральную величину. Здесь очень интересная работа художников-постановщиков, в процессе мы многому учимся, - говорит художник-бутафор Жанна Мусаева.













Творческий подход

Напомним, что время возникновения поэмы «Кыз Жибек» пока не установлено, впервые она была напечатана в конце XIX века. По форме изложения, богатству и яркости стиха поэма считается одним из лучших произведений в казахском эпосе.

Предыдущие оперные постановки «Кыз Жибек» воспевали свободный выбор спутника и спутницы жизни, режиссеры намеренно подчеркивали протест против существовавших в казахском обществе семейно-брачных порядков, обычаев сватовства. Главные герои - Тулеген и Кыз Жибек - олицетворяли идеалы вольнолюбивой молодежи. В их образах постановщики воплощали лучшие черты, которые хотел бы видеть народ в молодом поколении. Режиссер Михаил Панджавидзе, работающий над постановкой в «Астана Опера», не будет копировать предыдущий опыт своих коллег.





- Пытаться реанимировать прошлые постановки нет смысла. В процессе работы мы говорили, что необходим «принцип разумной достаточности», «мы должны быть как хирурги – не навредить». Но существует риск перестараться и остаться в русле «традиций». Так, может родиться скучный спектакль. Как говорил Вольтер: «Все жанры хороши, кроме скучного». Я предпринял попытку прочтения этого произведения через призму человеческих взаимоотношений. Сняв поверхностность одноплановых образов, где один – злодей, другой – положительный герой, третья – лирическая героиня. С изобразительной точки зрения здесь представлено обилие высокотехнологичных сценических эффектов. Нельзя забывать, что люди, приходящие в театр, ждут какого-то потрясения, ощущения чуда, некой нереальности, происходящей в реальной жизни, - поделился Михаил Панджавидзе.

Кто будет играть роль прекрасной Жибек, режиссер секрет не раскрыл. А мы же вспомним, что исполнение этой партии принесло огромную популярность Куляш Байсеитовой, Бибигуль Тулегеновой и Розе Джамановой, ведь устоять перед их гением решительно невозможно.

Музыкальное ноу-хау

Музыка первой казахской оперы опирается на национальный фольклор. В оригинальной партитуре были использованы напевы акынов-импровизаторов, народные обрядовые и трудовые пляски и игры. Для раскрытия внутреннего мира героев, гаммы их чувств и переживаний мастерски были использованы выразительные художественные средства казахского языка, встречались формы песенного жанра – жар-жар, коштасу, жоктау, немало айтыса – поэтических состязаний. Так, Е. Брусиловский использовал с полсотни народных кюев и песен. Самой знаковой из них стала ария Кыз Жибек, которая на самом деле является песней акына Ыбрая «Гак-ку» – поэтическая интерпретация лебединой песни.

На протяжении 80 лет жанр этого произведения определялся как музыкальная драма. После новой музыкальной редакции Заслуженного деятеля Казахстана, члена союза композиторов Абзала Мухитдинова «Кыз Жибек» полноправно может называться оперой. Маэстро заменил разговорные диалоги музыкальными речитативами, а также добавил несколько эпизодов, использовав, как и Е. Брусиловский, музыку известных казахских песен и кюев.





- Сначала я сделал пробную версию нескольких эпизодов и раздал нашим артистам, чтобы они могли оценить работу. Услышав от них, что все получилось органично и естественно, я убедился, что мы находимся на правильном пути. Затем отправил несколько речитативов в Алматы профессору, народному артисту Казахстана Б. Жаманбаеву, который знает все предыдущие постановки за 50 лет. Он подтвердил заключение артистов. Имея прекрасную поддержку, я довел работу над клавиром до конца. На данный момент мы имеем оперу, в которой в нотной форме зафиксированы ритм и интонация казахской речи, и она вполне может быть исполнена любым профессиональным вокалистом, даже не носителем языка. Партитура оперы претерпела значительные изменения – ошибки ручной переписки были устранены безоговорочно, стала богаче оркестровка, - сказал маэстро.

Кроме того, что Абзал Мухитдинов проделал огромную работу над усовершенствованием клавира, он также ввел в состав оркестра ряд национальных инструментов. Публике предложат старинные инструменты, образцы которых теперь можно найти только в музеях.

- Старинные национальные инструменты придают особую краску звучанию оперы. Но сейчас я работаю еще над одним вариантом инструментовки, чтобы ее можно было исполнять стандартным составом симфонического оркестра. Надеюсь, что эта опера после нашего исполнения станет очень популярной и будет востребованной, она близка сердцу каждого казаха, и в то же самое время в ней рассказано о том, что всегда интересовало всех людей, будоражило их умы – любовь, борьба добра и зла, верность и предательство, - подвел итог Абзал Мухитдинов.

... Опера «Кыз Жибек» существует уже почти столетие, это говорит о том, что она выдержала испытание временем и по-прежнему остается востребованной. Пожелаем ей уже в новом современном прочтении с неизменным успехом шествовать по сценам всех театров мира и везде встречать восторженный прием.

Photo: Copyright © Astana Opera, 2017