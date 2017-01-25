Депутат обеспокоен бесконтрольным вывозом из Казахстана растений и грибов

В депутатском запросе на имя главы Правительства РК Бакытжана Сагинтаева мажилисмен Роман Ким просит защитить растительный мир Казахстана и законодательно закрепить эту защиту, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Следует отметить, что в настоящее время законодательством Казахстана урегулирован вопрос только в отношении лесной растительности, растительности в особо охраняемых природных территориях, а также сельскохозяйственных культур. Отдельно же, понятие - «растительный мир» не закреплено каким-либо нормативно-правовым актом», - сказал он.





По его словам, вопросы охраны и регламентации пользования растительным миром в той или иной мере разработаны только для земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий страны на общей площади 29,3 миллиона гектаров, что составляет всего 10,7 % от всей территории республики.





«А вне лесов лишь частично регулируются экологическим, земельным, водным законодательствами, законами об особо охраняемых природных территориях, о железнодорожном транспорте и автомобильных дорогах, о крестьянском (фермерском) хозяйстве», - уточнил парламентарий.





При этом депутат отметил, что на территории столицы республики Астаны, в Алматы и областных центрах действуют местные правила содержания и защиты зеленых насаждений.





«Вместе с тем, растительный мир в настоящее время необходимо рассматривать как отдельный объект правовой охраны. Отсутствие правового регулирования в вопросах изъятия из природной среды растительного лекарственного и технического сырья естественного происхождения вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, приводит к бесконтрольному сбору и вывозу за границу особо ценных лекарственных растений и трав, а также деградации сельскохозяйственных земель», - подчеркнул Р. Ким.





В пример мажилисмен привел статистику по экспорту продуктов растительного мира.





«К примеру, за пределы Казахстана только из Южно-Казахстанской области в 2015 году вывезено на экспорт солодкового корня - 14 тысяч 438 тонны, а за десять месяцев 2016 года 12 тысяч 117. Тонны, тогда как объем заготовки корня солодки, рекомендованный Казахстанским институтом ботаники и фитоиндустрии составляет не более 1 тысячи 150 тонны тонны в год, при условии последующего пятилетнего перерыва для восстановления растительности», - перечислил парламентарий.





«На основании вышеизложенного, просим усилить контроль за сбором и вывозом за пределы страны особо ценных лекарственных растений и трав, а также рассмотреть возможность разработки проекта закона РК «О растительном мире». Ответ просим дать письменно, в установленные законодательством сроки», - подчеркнул Р. Ким.





По его данным, в Казахстане насчитывается около 6000 видов высших сосудистых растений, 4850 видов грибов, 2000 видов водорослей, 1000 видов мхов и лишайников. Из общего числа этих видов уже 387 видов включены в Красную книгу РК как редкие, либо находящиеся под угрозой исчезновения.





«Одной из главных причин сокращения числа видов являются несбалансированное использование природных ресурсов, разрушение среды их обитания, вытеснение аборигенной растительности, внесенными человеком чужеродными видами, что напрямую связано с недостаточной правовой урегулированностью вопросов природопользования. Что в конечном итоге приводит к утрате биоразнообразия и деградации природных экологических систем», - заявил мажилисмен.





В заключение он добавил, что растительный мир является важнейшим компонентом окружающей природной среды, источником возобновляемых природных ресурсов, основой для селекции и интродукции полезных растений, необходимых для жизнеобеспечения человека.





Ксения Давыдова, Астана