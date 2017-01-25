В Астане водитель легкового авто снес столб уличного освещения
25 января 2017, 15:54
Водитель иномарки не справившись с управлением снес столб уличного освещения.
В Астане водитель легкового автомобиля не справился с управлением и снес столб уличного освещения, пострадавших нет, сообщает inform.kz.
"В отношении него был составлен административный протокол", - прокомментировала руководитель пресс-службы ДВД г. Астаны Софья Кылышбекова.
Сегодня на Facebook пользователь Сакен Шынтасов опубликовал видео, на котором - искореженный автомобиль и сбитый фонарь уличного освещения. «Люди, будьте внимательны - гололед, может занести, все что угодно произойти, очень опасное время за рулем. Передвигайтесь как можно медленнее, следите за перемещением и будьте бдительны», - предостерегает Сакен Шынтасов.
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