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В Астане водитель легкового авто снес столб уличного освещения

25 января 2017, 15:54

Водитель иномарки не справившись с управлением снес столб уличного освещения.


В Астане водитель легкового автомобиля не справился с управлением и снес столб уличного освещения, пострадавших нет, сообщает inform.kz.

"В отношении него был составлен административный протокол", - прокомментировала руководитель пресс-службы ДВД г. Астаны Софья Кылышбекова.

Сегодня на Facebook пользователь Сакен Шынтасов опубликовал видео, на котором - искореженный автомобиль и сбитый фонарь уличного освещения. «Люди, будьте внимательны - гололед, может занести, все что угодно произойти, очень опасное время за рулем. Передвигайтесь как можно медленнее, следите за перемещением и будьте бдительны», - предостерегает Сакен Шынтасов.


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