Жители Костанайской области жалуются на ночные SMS от службы «112»
25 января 2017, 16:29
Как отметили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, рассылка сообщений-предупреждений делается во благо людей.
Люди жалуются на ночные СМС от службы «112», сообщает «Алау».
Они высказывают свои недовольства в социальных сетях, делая скриншоты ночных СМС. Абонентов не устраивает, что предупреждающие сообщения приходят на мобильные телефоны ночью. В частности, о закрытии дорог в связи с буранами людям с вечера 25 января сообщили несколько раз.
«Я один не выспался? Служба 112 я вас люблю. Спасибо за сон. 5 смсок и каждый час. Я офигенно выспался. Надеюсь я не один такой счастливый», — написал житель области в группе ВК «Рудный LIVE».
Этот вопрос в Казахстане поднимался уже не раз. Вместе с тем, как отметили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, рассылка сообщений-предупреждений делается во благо людей.
«Возможно кто-то едет в дороге, прочитает СМС о буране на каком-либо участке, водитель примет решение и остановится в придорожной гостинице чтобы переждать метель. Служба 112 делает это все ради безопасности граждан. Отключить эту СМС рассылку можно, если она не нужна», — пояснили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
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