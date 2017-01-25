Жители Костанайской области жалуются на ночные SMS от службы «112»

Люди жалуются на ночные СМС от службы «112», сообщает « Алау ».





Они высказывают свои недовольства в социальных сетях, делая скриншоты ночных СМС. Абонентов не устраивает, что предупреждающие сообщения приходят на мобильные телефоны ночью. В частности, о закрытии дорог в связи с буранами людям с вечера 25 января сообщили несколько раз.













«Я один не выспался? Служба 112 я вас люблю. Спасибо за сон. 5 смсок и каждый час. Я офигенно выспался. Надеюсь я не один такой счастливый», — написал житель области в группе ВК «Рудный LIVE».











