Багдат Мусин назначен на должность главы комитета в Генпрокуратуре РК
25 января 2017, 16:55
Ранее Мусин занимал должность председателя правления Акционерного общества «Казпочта».
Распоряжением Главы государства Мусин Багдат Батырбекович назначен председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.
Айтпаева Сауле Муханбедиановна распоряжением Главы государства освобождена от должности председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Мусин Багдат Батырбекович
Последняя должность: Председатель правления Акционерного общества «Казпочта»
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Университет имени С. Демиреля (2000-2004)
Специализация «Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники» (Высшее GPA 3,3 из 4)
· Казахский институт правоведения и международных отношений (2004-2006)
Специализация «Правовед»
Трудовой стаж:
· Главный инженер-программист, начальник отдела, заместитель директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО «Национальные информационные технологии» (2004-2007);
· Начальник отдела сопровождения информационных систем в РГП «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции РК (2007-2008);
· Советник Министра юстиции РК по информационным технологиям, начальник управления информационных технологий Министерства юстиции РК (2008-2010);
· Заместитель директора департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации Республики Казахстан (2010-2011);
· Заместитель Председателя Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства связи и информации Республики Казахстан (04.2011-01.2012);
· Председатель Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (02.2012-07.03.2014);
· Председатель правления акционерного общества «Национальные информационные технологии» (07.04.2014-08.2014);
· Председатель правления АО «Казпочта» (с 01.08.2014)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Медали: «Ерен еңбегі үшін» и «20 лет Независимости Республики Казахстан»
Фото с сайта Forbes.kz
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