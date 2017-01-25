Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Президент РК реорганизовал несколько министерств

25 января 2017, 17:20

Соответствующий указ подписан сегодня.


Нурсултан Назарбаев подписал Указ о дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях повышения эффективности системы государственного управления Президент РК постановил
реорганизовать:

1) Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан путем разделения его на:

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области формирования и проведения государственной политики в социально-трудовой сфере;

Министерство здравоохранения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области формирования и проведения государственной политики в области здравоохранения;

2) Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан, определив его ответственным за продвижение экспорта, с передачей его функций и полномочий в области туристской деятельности Министерству культуры и спорта;

3) Министерство национальной экономики Республики Казахстан с передачей его функций и полномочий по:

- реализации государственной политики в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

- формированию и реализации государственной политики в области электроснабжения (электросетевые объекты 0,4 кВ), теплоснабжения, в части котельных с установленной мощностью ниже 100 Гкал/час, осуществляющих производство тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения (кроме автономных котельных), газа и газоснабжения в пределах границ (черты) населенных пунктов в Министерство энергетики Республики Казахстан;

- формированию и реализации государственной политики в области архитектуры, градостроительства, строительства, жилищных отношений, водоснабжения, водоотведения, коммунального хозяйства и обращения с коммунальными отходами (за исключением твердо-бытовых отходов) в Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

2. Определить государственные органы правопреемниками прав и обязательств реорганизуемых государственных органов в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

3. Правительству Республики Казахстан обеспечить:

1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности реорганизуемых государственных органов;
2) до 1 июля 2017 года принятие иных мер по реализации настоящего Указа.

4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года №6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» следующие изменение и дополнение:
в пункте 1:

дополнить строками следующего содержания:

«Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.»;

строку «Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан;» исключить.

5. Контроль за исполнением Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

6. Указ вводится в действие со дня его подписания.

Читайте также:

Фото с сайта Ак Жайык


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...