Президент РК реорганизовал несколько министерств
25 января 2017, 17:20
Соответствующий указ подписан сегодня.
Нурсултан Назарбаев подписал Указ о дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.
В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях повышения эффективности системы государственного управления Президент РК постановил
реорганизовать:
1) Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан путем разделения его на:
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области формирования и проведения государственной политики в социально-трудовой сфере;
Министерство здравоохранения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области формирования и проведения государственной политики в области здравоохранения;
2) Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан, определив его ответственным за продвижение экспорта, с передачей его функций и полномочий в области туристской деятельности Министерству культуры и спорта;
3) Министерство национальной экономики Республики Казахстан с передачей его функций и полномочий по:
- реализации государственной политики в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Министерство здравоохранения Республики Казахстан;
- формированию и реализации государственной политики в области электроснабжения (электросетевые объекты 0,4 кВ), теплоснабжения, в части котельных с установленной мощностью ниже 100 Гкал/час, осуществляющих производство тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения (кроме автономных котельных), газа и газоснабжения в пределах границ (черты) населенных пунктов в Министерство энергетики Республики Казахстан;
- формированию и реализации государственной политики в области архитектуры, градостроительства, строительства, жилищных отношений, водоснабжения, водоотведения, коммунального хозяйства и обращения с коммунальными отходами (за исключением твердо-бытовых отходов) в Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
2. Определить государственные органы правопреемниками прав и обязательств реорганизуемых государственных органов в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.
3. Правительству Республики Казахстан обеспечить:
1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности реорганизуемых государственных органов;
2) до 1 июля 2017 года принятие иных мер по реализации настоящего Указа.
4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года №6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» следующие изменение и дополнение:
в пункте 1:
дополнить строками следующего содержания:
«Министерство здравоохранения Республики Казахстан;
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.»;
строку «Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан;» исключить.
5. Контроль за исполнением Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
6. Указ вводится в действие со дня его подписания.
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Фото с сайта Ак Жайык
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