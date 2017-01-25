Президент РК реорганизовал несколько министерств

Нурсултан Назарбаев подписал Указ о дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.





В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях повышения эффективности системы государственного управления Президент РК постановил

реорганизовать:





1) Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан путем разделения его на:





Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области формирования и проведения государственной политики в социально-трудовой сфере;





Министерство здравоохранения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области формирования и проведения государственной политики в области здравоохранения;





2) Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан, определив его ответственным за продвижение экспорта, с передачей его функций и полномочий в области туристской деятельности Министерству культуры и спорта;





3) Министерство национальной экономики Республики Казахстан с передачей его функций и полномочий по:





- реализации государственной политики в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Министерство здравоохранения Республики Казахстан;





- формированию и реализации государственной политики в области электроснабжения (электросетевые объекты 0,4 кВ), теплоснабжения, в части котельных с установленной мощностью ниже 100 Гкал/час, осуществляющих производство тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения (кроме автономных котельных), газа и газоснабжения в пределах границ (черты) населенных пунктов в Министерство энергетики Республики Казахстан;





- формированию и реализации государственной политики в области архитектуры, градостроительства, строительства, жилищных отношений, водоснабжения, водоотведения, коммунального хозяйства и обращения с коммунальными отходами (за исключением твердо-бытовых отходов) в Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.





2. Определить государственные органы правопреемниками прав и обязательств реорганизуемых государственных органов в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.





3. Правительству Республики Казахстан обеспечить:





1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности реорганизуемых государственных органов;

2) до 1 июля 2017 года принятие иных мер по реализации настоящего Указа.





4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года №6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» следующие изменение и дополнение:

в пункте 1:





дополнить строками следующего содержания:





«Министерство здравоохранения Республики Казахстан;





Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.»;





строку «Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан;» исключить.





5. Контроль за исполнением Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.





6. Указ вводится в действие со дня его подписания.





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