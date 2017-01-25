Тамара Дуйсенова назначена министром труда и соцзащиты населения РК
25 января 2017, 17:22
Соответствующий указ подписал Назарбаев.
Тамара Дуйсенова назначена министром труда и социальной защиты населения РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, освободив от должности Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан", - говорится в указе от 25 января 2017 года № 413.
Дуйсенова Тамара Касымовна (Босымбековна)
Дата рождения: 11.01.1965
Место рождения: КазССР; Чимкентская область; Сарыагашский район; с. Ленинское
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Ташкентский институт народного хозяйства (1987)
Инженер-экономист
Научные звания, степени, деятельность:
· Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Экономико-математическое моделирование макрорегулирования» (2004)
Трудовой стаж:
· Учительница информатики и вычислительной техники средней школы в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области (1988);
· Научный сотрудник НИИ экономики и нормативов ВЦ Госплана Узбекской ССР (1988-1992);
· Старший экономист Сарыагашской районной администрации (1992-1993);
· Руководитель отдела информации и маркетинга компании «Перизат-Холдинг» (1993-1994);
· Советник, заместитель акима Сарыагашского района (1994-1997);
· Первый заместитель акима г. Шымкента (1997-1999);
· Заместитель акима Южно-Казахстанской области (1999-2002);
· Вице-министр труда и социальной защиты населения (16.09.2002-09.2006);
· Заместитель акима Южно-Казахстанской области (27.09.2006-2007);
· Ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (31.01.2008-02.2013);
· Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (02.2013-06.2013);
· Исполняющая обязанности Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (06.2013-06.08.2014; переназначена - с 04.04.2014)
· Министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (с 06.08.2014; переназначена - с 30.04.2015, переназначена - с 13.09.2016)
Прочие должности:
· Председатель совета директоров АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания» (2005-2006)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Орден «Құрмет» (2010)
· Медали: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005)
Научные, литературные труды, публикации:
· Автор ряда публикаций в прессе
Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:
· Старший сержант-медсестра ГО
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Фото: ortcom.kz
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