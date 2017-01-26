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В моногороде Жамбылской области появился тепличный комплекс

26 января 2017, 11:09

Создание тепличных комплексов позволит круглогодично обеспечить потребность населения экологически чистой качественной овощной продукцией отечественного производства.


В настоящее время в районе уделяют большое внимание увеличению сети тепличных комплексов, передает пресс-служба акима Жамбылской области.

Сегодня в городе Жанатасе на площади в 600 квадратных метров начали выращивать огурцы японского сорта «Саката».

Заручившись поддержкой, один из местных предпринимателей открыл тепличный комплекс. Это единственная теплица действующая в городе Жанатас. Открыть ее удалось благодаря программе «Занятость – 2020». Получив кредит под льготный процент, местный предприниматель создал свое дело. На строительство и необходимое оборудование затрачено 20 млн тенге.

Процесс тепличного комплекса основан на автоматизированной системе голландской технологии. Данный вид огурцов растет достаточно быстро и дает хороший урожай. Поэтому предприниматель выбрал именно его. С первого урожая собрали 8 тонн продукции.

-Мы приобрели поликарбонат. Так как в нашем районе дуют сильные ветра, пленка нам не подходит. Закрыли поликарбонатом и начали работать. Если мы своевременно будем погашать кредит, то в будущем нам выдадут еще, - сказал предприниматель Б.Тусипбеков.

47 малых предприятий открыто по государственной программе «Занятость – 2020» в городе Жанатасе Жамбылской области. Трудоустроено порядка 1000 человек.

В прошлом году в районе по программе «Занятость-2020» освоено 175 миллионов тенге. Из 65 человек 55 получили льготные кредиты и открыли свое дело. В рамках программы 13 предпринимателей прошли обучение и получили специальные сертификаты.

Отметим, что создание тепличных комплексов позволит круглогодично обеспечить потребность населения экологически чистой качественной овощной продукцией отечественного производства, и дать толчок к диверсификации экономики моногорода, обеспечив импортозамещение овощной продукции на местном рынке.


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