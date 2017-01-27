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Афганский боевик Дамир Зналиев оказался уроженцем Атырауской области

27 января 2017, 14:07

Ранее он по запросу Казахстана был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.


Боевик из Казахстана, задержанный во время ночной операции в Афганистане, о котором мы сообщали накануне, оказался уроженцем Атырауской области. Этот факт Zakon.kz подтвердили в МИД РК.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в настоящее время рассматривается вопрос об экстрадиции его на родину.

"19 января 2017 года в провинции Афганистана Сари-Пуль местными правоохранительными органами по подозрению в в террористической деятельности задержан гражданин Республики Казахстан Зналиев Дамир Амангельдиевич 1989 года рождения, уроженец Атырауской области.
Ранее по запросу Казахстана был объявлен в международный розыск по линии Интерпола", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, что ранее была информация, что двое задержанных боевиков родом из Казахстана и Туркменистана. Террористы были идентифицированы как Демир Зенлийов (Demir Zenliyov) и Абдул Матин (Abdul Mateen).
Арестованные рассказали, что являются экспертами по организации атак смертников и установке мин и прибыли в Афганистан для помощи афганским боевикам.
Еще один боевик родом из Афганистана также был ранен во время операции и находится под стражей полицейских сил.



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