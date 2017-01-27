Афганский боевик Дамир Зналиев оказался уроженцем Атырауской области

Ранее он по запросу Казахстана был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Боевик из Казахстана, задержанный во время ночной операции в Афганистане, о котором мы сообщали накануне, оказался уроженцем Атырауской области. Этот факт Этот факт Zakon.kz подтвердили в МИД РК.





Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в настоящее время рассматривается вопрос об экстрадиции его на родину.





Ранее по запросу Казахстана был объявлен в международный розыск по линии Интерпола", - говорится в сообщении МИД.





Арестованные рассказали, что являются экспертами по организации атак смертников и установке мин и прибыли в Афганистан для помощи афганским боевикам.

Еще один боевик родом из Афганистана также был ранен во время операции и находится под стражей полицейских сил.







"19 января 2017 года в провинции Афганистана Сари-Пуль местными правоохранительными органами по подозрению в в террористической деятельности задержан гражданин Республики Казахстан Зналиев Дамир Амангельдиевич 1989 года рождения, уроженец Атырауской области.