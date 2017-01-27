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Китайские солдаты исполнили «танец маленьких цыплят» в честь Праздника весны

27 января 2017, 17:55

По китайскому календарю наступающий год является годом Петуха.


Группа китайских солдат исполнила «танец маленьких цыплят» в честь Праздника весны, известного также как китайский Новый год. Видео публикует BFMTV, передает Лента.ру.

Солдаты танцуют под песню Chick Chick китайской исполнительницы Wang Rong Rollin. Судя по обстановке и антуражу, это номер художественной самодеятельности в Доме культуры одной из воинских частей.

По китайскому календарю наступающий год является годом Петуха. Он приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла после зимнего солнцестояния, так что его дата является плавающей.

В этом году отмечать Праздник весны в Китае начнут 28 января. В первый день китайского Нового года запускают фейерверки, которые должны отпугнуть злых духов.


Фото: кадр видео

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