Китайские солдаты исполнили «танец маленьких цыплят» в честь Праздника весны
27 января 2017, 17:55
По китайскому календарю наступающий год является годом Петуха.
Группа китайских солдат исполнила «танец маленьких цыплят» в честь Праздника весны, известного также как китайский Новый год. Видео публикует BFMTV, передает Лента.ру.
Солдаты танцуют под песню Chick Chick китайской исполнительницы Wang Rong Rollin. Судя по обстановке и антуражу, это номер художественной самодеятельности в Доме культуры одной из воинских частей.
По китайскому календарю наступающий год является годом Петуха. Он приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла после зимнего солнцестояния, так что его дата является плавающей.
В этом году отмечать Праздник весны в Китае начнут 28 января. В первый день китайского Нового года запускают фейерверки, которые должны отпугнуть злых духов.
Фото: кадр видео
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