Китайские солдаты исполнили «танец маленьких цыплят» в честь Праздника весны

Группа китайских солдат исполнила «танец маленьких цыплят» в честь Праздника весны, известного также как китайский Новый год. Видео публикует BFMTV , передает , передает Лента.ру





Солдаты танцуют под песню Chick Chick китайской исполнительницы Wang Rong Rollin. Судя по обстановке и антуражу, это номер художественной самодеятельности в Доме культуры одной из воинских частей.





По китайскому календарю наступающий год является годом Петуха. Он приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла после зимнего солнцестояния, так что его дата является плавающей.





В этом году отмечать Праздник весны в Китае начнут 28 января. В первый день китайского Нового года запускают фейерверки, которые должны отпугнуть злых духов.







