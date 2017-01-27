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В Нацбанке опровергли информацию о задержании Данияра Акишева

27 января 2017, 19:01

Распространителей слухов привлекут к ответственности.


Представитель Нацбанка Республики Казахстан Данияр Сутжанов опроверг информацию о том, что глава финансового ведомства задержан, передает корреспондент Zakon.kz.

В социальных сетях, в частности, на Facebook распространились слухи о задержании главы Нацбанка Данияра Акишева. В ложной информации указывается, что Акишев якобы проходит по нескольким эпизодам.

Распространителей слухов будут привлекать к ответственности согласно казахстанскому законодательству.

В ноябре 2015 года Данияр Акишев был назначен на должность председателя Нацбанка.


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