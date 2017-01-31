Тенге продолжает укрепляться
31 января 2017, 11:23
В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 31 января 2017 года составил 324,79 (-1,46) тенге, По сравнению с утренней сессией 30 января (325,97/$1) нацвалюта укрепилась еще на 1,18 тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 324,5 тенге за доллар США, максимальный - 325,5 тенге. Объем торгов составил 58 млн 050 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 153. В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
Между тем, по данным Национального банка, официальный курс доллара на 31 января составляет 326,25 тенге.
"Пока баррель нефти остается в пределах 54−56 долларов за баррель, сырьевым валютам будет, на что опереться. Ожидания на новую неделю по валютам нейтральные. Доллар США проторгуется в диапазоне 324,50−327,00 тенге. Евро останется в коридоре 350−353,00 тенге", - считает старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова.
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