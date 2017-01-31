Глава МНЭ рассказал, где Казахстан возьмет деньги, если сократит трансферты из Нацфонда

О том, где Казахстан возьмет деньги, если сократит трансферты из Нацфонда, рассказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов , передает корреспондент , передает корреспондент ИА «NewTimes.kz»





По его словам, в прошлом году была принята новая концепция управления национальным фондом, которая предусматривает, во-первых, переход от долларов к тенге, то есть трансферт раньше измерялся в долларах и зависел от курса, теперь он будет измеряться строго в тенге. Во-вторых, трансферт будет постепенно сокращаться, с нынешних 2,8 трлн до 2 трлн тенге к 2020 году.





"То есть начиная со следующего года, мы будем постепенно снижать до 2,6 трлн; 2,3 трлн; 2 трлн", — сказал министр в кулуарах заседания правительства.





«Где будет черпаться недостающее финансирование?! Очевидно, что основным источником пополнения бюджета должна стать дополнительная экономическая активность, которую мы создаем через большое количество государственных программ и расширение налоговой базы. Как было озвучено главой государства в послании, одна из задач - это оптимизация льгот. Это не означает их полную отмену, это означает, что те льготы, которые использовались неэффективно и которые исчерпали свою полезность с точки зрения баланса необходимости для общества, для развития государства, эти льготы будут устранены. Ну, и улучшение налогового администрирования, мы достаточно здраво и консервативно подходим к этому. Мы видим, что сокращение трансфертов из Нацфонда не повлияет на выполнение соцобязательств государства», — заверил Сулейменов.





Напомним, экономии средств Нацфонда потребовал Нурсултан Назарбаев. Свое мнение об этом президент отразил в новом послании народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».



