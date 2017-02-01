В Алматы юрист-мошенник, обманувший клиентов почти на 111,5 млн тг, скрылся во время суда

С 1 июля прошлого года в суде Медеуского района №2 Алматы рассматривалось уголовное дело в отношении руководителя юридической компании ТОО «Дилема», обвиняемого в особо крупном мошенничестве , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру Медеуского района.





Подсудимый находил людей, у которых были проблемы в юридической сфере и обещал решить их за денежное вознаграждение.





Для создания видимости он снял офис в элитном районе Алматы, нанял персонал, взял для себя телохранителя и с клиентами встречался только по записи. Доверчивые люди отдавали крупные суммы юристу-мошеннику.





Например, предприимчивый юрист заключил договор об оказании услуг с гражданином А., у которого были проблемы по гражданскому делу в части взыскания с причиненного ущерба на сумму более 180 миллионов тенге.





И в итоге подсудимый, вводя в заблуждение потерпевшего А., злоупотребляя его доверием, за 3 года получил 183 000 долларов США, каждый раз сообщая, что вопрос решается положительно. А чтобы не было сомнений, показывал клиенту копии фиктивных решений судов, различных инстанции об удовлетворении исковых требований.





Хотя на самом деле по гражданскому делу потерпевшего иск был отклонен.





Еще одна потерпевшая отдала предприимчивому юристу 100 000 долларов США. Он пообещал женщине добиться оправдательного приговора в отношении ее мужа, осужденного за совершение особо тяжкого преступления. Приговор суда первой инстанции вышестоящим судом был оставлен без изменений, а жалоба осужденного без удовлетворения.





"Согласно материалам уголовного дела, с 2008 по 2014 гг. гражданин Д., обманул и присвоил денежные средства 21 граждан на сумму 111 314 090 тенге. В ходе судебного разбирательства перед завершением судебного процесса, подсудимый скрылся от суда. Суд объявил подсудимого Д. в розыск, с изменением меры пресечения с «залога» на «содержание под стражей»", - сообщили в районной прокуратуре.





После вступления решения суда об объявлении подсудимого в розыск прокуратура Медеуского района в январе 2017 года в соответствии со ст.145 ч.11 УПК РК внесла ходатайство об обращении залогового имущества разыскиваемого в доход государства.





Это ходатайство было удовлетворено. И залоговое имущество мошенника, а это машина марки «Kia Sorento», стоимостью 6 219 000 тенге, 3-х комнатная квартира в Алматы, стоимостью 25 458 000 тенге, жилой дом, расположенный в пригороде Алматы, стоимостью 6 960 000 тенге, обращено в доход государства. Общая стоимость обращенного в доход государства имущества составила 38 637 000 тенге.





"Хотелось отметить, что действующее законодательство позволяет выставлять "залог", как меру пресечения подозреваемому лицу, с возложением на него определенных обязательств, чтобы он не находился под стражей на досудебной стадии расследования по делу и при судебных разбирательствах. Однако, в случае не исполнения подозреваемым, обвиняемым обязательств, обеспеченных залогом, имущество залогодателя обращается в доход государства, что и было сделано по указанному уголовному делу", - пояснили в прокуратуре.



