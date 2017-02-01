Перуашев предложил разработать Концепцию защиты нацинтересов в работе с иностранными инвесторами

Продвижение и защита национальных интересов – не только право, но и прямая обязанность любого государства и любого Правительства.

Азат Перуашев предложил правительству разработать Концепцию защиты национальных интересов в работе с иностранными инвесторами – об этом лидер «Ак жола» заявил сегодня на пленарном заседании Мажилиса , сообщает пресс-служба партии.





«Вчера, в Послании Президента народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», Правительству, наряду с необходимостью разработки инвестиционной стратегии, было поручено следующее, цитирую:





"Необходимо обеспечить защиту и продвижение национальных экономических интересов в рамках международного сотрудничества. Это касается прежде всего работы внутри ЕАЭС, ШОС, сопряжения с Экономическим поясом Шелкового пути" - цитата окончена.





Партия «Ак жол» выражает признательность Лидеру Нации Нурсултану Назарбаеву за твёрдый акцент на этом вопросе в нынешнем Послании, открывающем новую веху в развитии Независимого Казахстана. Мы считаем указанное поручение Президента обеспечить защиту и продвижение национальных экономических интересов в рамках международного сотрудничества – одним из наиболее принципиальных в нынешнем Послании, - подчеркнул Перуашев.





В «Ак жоле» считают, что условием деятельности каждого из зарубежных партнёров должна быть выгода для самого Казахстана, а также – недопустимость нанесения ущерба нашим национальным интересам.





Однако, как отмечено в запросе, международная практика свидетельствует, что иногда не только отдельные лица, но и целые институты ставят своей целью не взаимовыгодное сотрудничество, а эксплуатацию чужих ресурсов и вовлечение партнёров в экономическую зависимость. Основными выгодополучателями таких инвестиций порой становятся только сами недобросовестные партнёры, например, блокируя участие местного бизнеса в реализации инвестиционных проектов, и обеспечивая вовлечение в них предприятиям и лицам из своих стран.





При таких подходах, псевдо-инвесторы заинтересованы в сохранении технологической и образовательной отсталости местной экономики, так как это служит предлогом ввоза собственных специалистов и передачи подрядов своим же производителям и поставщикам. В итоге, есть страны с внушительными ресурсами, которые взамен вывозимых природных богатств, получают минимум денежных оборотов и налогов, минимум предприятий и технологий, минимум рабочих мест; а местное сообщество остаётся в стороне от перераспределения полученных доходов. Вместо ускоренного развития экономики происходит её де-индустриализация.





Депутат уверен, что такие риски нельзя исключать и для нашей страны и привел в пример как на этой неделе руководство Актюбинской области в очередной раз потребовало от китайской компании «Великая стена» прекратить сокращать сотни казахстанских работников, которое, как ни парадоксально, происходит на фоне роста доходов в отрасли.





«В партию «Ак жол» также регулярно обращаются отечественные предприниматели с сигналами, что иностранные инвесторы нередко любыми путями передают контракты на сервисные работы, поставки оборудования и многое другое поставщикам из своих стран, - добавил он и обозначил ещё один блок вопросов – нарушение справедливой конкуренции в интеграционных объединениях.





По словам Перуашева, периодически как на исполнительном, так и на законодательном уровне делаются шаги по созданию тех или иных, не предусмотренных соглашениями преференций для своих субъектов рынка и ограничению других, включая казахстанских, участников. Такие тенденции, наряду с предоставлением предприятиям этих стран равных условий для работы в Казахстане, также создают ситуации, наносящие ущерб нашим интересам.





Руководитель парламентской фракции напомнил о запросе депутатов «Ак жола» от 19 октября прошлого года об ущемлении интересов казахстанских предпринимателей на едином рынке ЕАЭС из-за постановления правительства РФ о приоритете товаров российского производства.





Ответ нашего правительства подтвердил наличие этой проблемы, но и вопрос пока не решён, и ответных мер не принимается. И таких примеров тоже немало.





Другой зоной риска для национальной экономики, по мнению депутатов «Ак жола», можно также назвать бесконтрольные внешние заимствования государственных компаний и иные злоупотребления в квазигосударственном секторе.





Именно поэтому на встречах с китайскими и российскими коллегами, в каждодневной работе в парламенте, депутаты «Ак жола» также постоянно поднимают вопросы защиты прав и интересов отечественного бизнеса.





«Это нормальная работа, без лишних эмоций или политизации, но она имеет принципиальное значение.





Существуют и другие сферы, содержащие реальные вызовы национальным интересам и социально-экономическому положению государства. Их анализ и выработка соответствующих мер требуют специального изучения, - говорится в запросе. - Мы уверены, что продвижение и защита национальных интересов – не только право, но и прямая обязанность любого государства и любого Правительства.





С учётом активной вовлечённости Казахстана в международные экономические отношения и интеграционные объединения, наряду с принятием Стратегии по привлечению внешних инвестиций, депутаты фракции «Ак жол» ставят вопрос о необходимости разработки Концепции продвижения и защиты национальных экономических интересов (экономической безопасности), как документа, формулирующего единые требования, которым должно соответствовать взаимодействие Казахстана с внешнеэкономическими партнёрами, с акцентом на приоритет наших национальных интересов.





Фото: Vласть



