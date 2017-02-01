Порадует ли казахстанцев февральская погода?
1 февраля 2017, 16:29
Прогноз синоптиков на весь месяц.
В начале месяца и в течение следующей недели с влиянием активных циклонов ожидаются ухудшение погодных условий: осадки, местами сильные (на юге, юго-востоке и востоке страны), в сопровождении усилением ветра до 15-25 м/с и метелью – преимущественно в северной половине, туманами и гололедными явлениями - в южной половине республики.
В период 3-6 февраля и середине месяца перемещение холодного антициклона с районов Европейской части России по территории Казахстана обусловит прояснение облачности и понижение температурного фона:
в северной половине ночью до 22…32 мороза, днем до 15…22 мороза;
в южной половине ночью до 10…20 мороза, днем до 5…15 мороза.
Согласно долгосрочному прогнозу очередную волну холода такой же интенсивности следует ожидать в начале третьей декады, что будет обусловлено вторжением холодного антициклона.
В остальные дни с влиянием активных циклонов и связанных с ним фронтальных разделов будет преобладать пасмурная с осадками погода.
В результате средняя за месяц температура воздуха ожидается около климатических значений в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской и на большей части Карагандинской области, а на остальной территории ниже нормы на 1°С.
Месячное количество осадков предполагается меньше нормы в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях; около нормы – на остальной территории.
Фото: FLY-mama
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