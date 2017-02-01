Граффити с китами в центре Бишкека закрасили на фоне обсуждения «групп смерти»

Автор граффити, художник Сергей Келлер выступил в защиту своей работы и сказал, что их киты никакого отношения «группам смерти» не имеют.

Граффити с двумя китами в центре Бишкека закрасили белой краской. Буквально за несколько часов до этого ГУВД Бишкека сообщало, что проверяет граффити из-за обсуждения «групп смерти», чьим символом является кит, передает передает kloop.kg





Неизвестные мужчины вечером 1 февраля закрасили белой краской арт-проект группы художников DOXA — граффити с китами площадью около 100 квадратных метров на стене здания на пересечении проспекта Чуй и улицы Панфилова.













Это произошло на фоне паники вокруг «групп смерти», якобы «склоняющих подростков к суицидам». Участники используют изображение китов в качестве «символа игр».





Пресс-секретарь ГУВД Олжобай Казыбаев сообщил порталу, что милиция выезжала на проверку этого граффити вечером, но он пока не знает, что было решено по итогам изучения стены.





«Да, наши сотрудники выезжали на проверку этого граффити, но я не знаю, кто там закрасил китов. Итоги проверки мне пока не сообщали», — сказал он.





Автор граффити, художник Сергей Келлер выступил в защиту своей работы и сказал, что их киты никакого отношения «группам смерти» не имеют.





«К сожалению, мы не в силах ничего изменить или как-то повлиять на это», — сказал он.





Напомним, в Кыргызстане в соцсетях распространяется некая игра с хештэгами #морекитов, #тихий дом, #f58 и #d28, #хочу в игру, #разбуди меня в 4.20. Ранее она получила распространение среди подростков в России. Некоторые подростки после этой игры якобы покончили с собой.

Накануне в МВД заявили, что в Кыргызстане на сегодня не зафиксировали ни одного случая самоубийства, причиной которого стал бы Интернет. Все факты суицида подростков спровоцированы определенными жизненными обстоятельствами.





Тем не менее, 1 февраля, из окна дома выпрыгнул 15-летний подросток. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в столичном Управлении образования.



Информация появилась в одной из родительских групп. По их данным, ученик совершил суицид в 4 часа утра. На месте работает следственная группа.

Между тем Минобразования Кыргызстана распространило рекомендации для родителей в связи с суицидом школьника.

Министр образования страны Гульмира Кудайбердиева поручила всем директорам школ провести в срочном порядке родительские собрания на предмет усиления родительского контроля за времяпрепровождением детей в социальных сетях.

По данным ведомства, школам поручили настоятельно рекомендовать родителям включить на мобильных телефонах функцию «родительский контроль», которая позволяет получать информацию о сайтах, которые посещает их несовершеннолетний ребенок.

Также министерство обратилось к молодежным активистам с просьбой противодействовать в Сети распространению и компьютерных игр, которые могут нанести вред психологическому или физическому здоровью детей.

Кроме того, в Минобразования отметили, что на сегодняшний момент данным случаем занимаются правоохранительные органы, которые расскажут свою официальную версию событий и причину суицида.



