Анонс 2 февраля. Сможет ли Райкова сделать золотой дубль в биатлоне?

Также в борьбу вступают именитые казахстанские могулисты.

2 февраля золотым дублем соревнований сможет отличиться чемпионка нынешних соревнований биатлонистка Алина Райкова, сообщает Vesti.kz.





Кроме того, сегодня будет старт у могулистов, где Казахстан представлен титулованными Юлией Галышевой и Дмитрием Рейхердом.





Вид спорта: Керлинг. Мужчины, женщины. Групповой этап.

Кто: Казахстан - Великобритания (М), Казахстан - Корея (Ж), Казахстан - Корея (М).

Во сколько: Начало первой встречи в 09:00, второй в 14:00 и третьей в 19:00.





Вид спорта: Биатлон. Женщины. Спринт (7,5 километра). Мужчины. Спринт (10 километров).

Кто: Анна Кистанова, Алина Райкова, Галина Вишневская, Анастасия Кондратьева, Елизавета Бельченко, Дарья Усанова, Антон Пантов, Владислав Витенко, Тимур Куц, Максим Браун, Василий Подкорытов, Роман Еремин.

Во сколько: Начало у женщин в 10:30, у мужчин в 13:15 ("Хабар").





Вид спорта: Лыжные гонки. Мужчины, женщины. Спринт.

Кто: Анна Стоян, Марина Матросова, Ангелина Шурыга, Валентина Эбель, Александр Малышев, Константин Борцов, Сергей Малышев, Олжас Климин, Иван Люфт, Даулет Рахимбаев.

Во сколько: Начало квалификации у женщин в 12:30, финал в 16:00. У мужчин начало в 13:00, финал в 16:10 ("Хабар").





Вид спорта: Фристайл. Могул. Мужчины, женщины.

Кто: Юлия Галышева, Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков, Александр Геберт, Константин Горлачев.

Во сколько: Начало в 11:00 ("Казахстан").





Вид спорта: Конькобежный спорт. Мужчины (1 500 метров), женщины (500 метров).

Кто: Надежда Сидельник, Светлана Мальцева, Алена Стапцова, Екатерина Айдова, Иван Аржаников, Александр Кленко, Дмитрий Морозов, Федор Мезенцев.

Во сколько: Начало у женщин в 11:00, у мужчин в 14:10 (KazSport).





Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Групповой этап.

Кто: Великобритания - США.

Во сколько: Начало в 12:30.





Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Групповой этап.

Кто: Латвия - Корея.

Во сколько: Начало в 16:00.





Вид спорта: Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа.

Кто: Айза Мамбекова, Жансая Адыханова, Вероника Шевелева.

Во сколько: Начало в 17:00 ("Казахстан").





Вид спорта: Хоккей. Мужчины. Групповой этап.

Кто: Швеция - Китай.

Во сколько: Начало в 19:30.





Вид спорта: Хоккей. Женщины. Групповой этап.

Кто: Россия - Япония.

Во сколько: Начало в 20:00.





Примечание





"Шымбулак" принимает соревнования по фристайлу. Конькобежный спорт пройдет на ВСК "Медеу", керлинг - на "Алматы Арене", мужской хоккей - на "Халык Арене", женский хоккей - во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Лыжные гонки и биатлон состоятся на ЛБТ "Алатау". Фигурное катание пройдет на "Алматы Арене".



