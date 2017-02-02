В Сети появились старые видео с участием Димаша Кудайбергенова в шоу
2 февраля 2017, 08:07
Тогда жюри не ценило возможностей юного исполнителя.
В интернете появились редкие кадры с участием певца Димаша Кудайбергенова, передает Zakon.kz.
Димаш Кудайбергенов приобрел большую популярность после конкурсов "Славянский базар" и "I am a Singer". В YouTube всплыли видео с участием артиста в конкурсе "Жанды Дауыс". Тогда жюри не ценило возможностей юного исполнителя.
"Я против демонстрирования всех своих вокальных данных в одной песне. Беда всех наших исполнителей с хорошим диапазоном - они втыкают в одну песню все. Ты все, что мог воткнул в одну песню и поэтому она затерялась. Непонятно, где сама песня?", сказала одна из членов жюри Султана Каражигитова.
Напомним, Казахстанец Димаш Кудайбергенов занял 1 место во втором этапе популярного в Китае шоу - конкурсе исполнителей «Singer-2017».
Фото: Казинформ
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