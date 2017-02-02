Сборная Казахстана проиграла Финляндии в матче ЧМ по хоккею с мячом
2 февраля 2017, 09:57
После трех матчей финны заняли третье место в группе,
Сборная Финляндии одержала победу над командой Казахстана со счетом 5:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Сандвикене.
После трех матчей финны заняли третье место в группе, набрав два очка. Первое и второе место делят сборные России и Швеции.
В других матчах игрового дня в группе В сборная Норвегии разгромила команду Германии со счетом 17:3 и заняла первое место, сборная США нанесла разгромное поражение команде Белоруссии - 15:4 и расположилась на второй позиции.
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