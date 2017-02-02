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Новый герой мемов "Ждун" оказался трансгендером

2 февраля 2017, 10:59

Существо с глазами, как у морского слона, ставший героем многочисленных фотожаб и демотиваторов, изначально был женщиной.


Художница Маргрит ван Брифор посвятила эту работу пациентам, которым приходится ожидать своей очереди на прием к врачу.

Ван Брифор создала им своеобразного компаньона. Однако, первый вариант показался ей слишком жалостливым. Ждунья выглядела по-настоящему несчастной и измученной. Поэтому Ван Брифор отказалась от этого образа. Так родился тот новый Ждун, которого мы знаем по сотням демотиваторов в соцсетях.



Во время эксклюзивного интервью РЕН ТВ показала первый эскиз мема Ждуна. Оказалось, что Ждун изначально был женщиной. Кроме того, на эскизе присутствовали костыли.



Необычное существо представляет собой нестандартный гибрид слона и насекомого, также известного под выдуманным наименованием Homunculus Loxodontus.

Установлен этот артобъект в медицинском центре Университета Лейдена. Ждуна российские пользователи приняли на “ура”. На него уже сделано десятки фотожаб.



















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