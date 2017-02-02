Новый герой мемов "Ждун" оказался трансгендером

Художница Маргрит ван Брифор посвятила эту работу пациентам, которым приходится ожидать своей очереди на прием к врачу.









Во время эксклюзивного интервью РЕН ТВ показала первый эскиз мема Ждуна. Оказалось, что Ждун изначально был женщиной. Кроме того, на эскизе присутствовали костыли.





Необычное существо представляет собой нестандартный гибрид слона и насекомого, также известного под выдуманным наименованием Homunculus Loxodontus.

Установлен этот артобъект в медицинском центре Университета Лейдена. Ждуна российские пользователи приняли на “ура”. На него уже сделано десятки фотожаб.



































Ван Брифор создала им своеобразного компаньона. Однако, первый вариант показался ей слишком жалостливым. Ждунья выглядела по-настоящему несчастной и измученной. Поэтому Ван Брифор отказалась от этого образа. Так родился тот новый Ждун, которого мы знаем по сотням демотиваторов в соцсетях.