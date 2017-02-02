Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская завоевала «золото» Универсиады-2017

Ранее Вишневская завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на 15 километров

Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская одержала победу в спринтерской гонке на 7,5 километра на 28-й Всемирной зимней Универсиаде-2017, сообщает сообщает Zakon.kz . Казахстанка преодолела дистанцию за 21 минуту и 43.1 секунды.





Второе место заняла Яна Бондарь из Украины, бронзовую медаль завоевала россиянка Анастасия Егорова.





Напомним, ранее 22-летняя биатлонистка из Восточно-Казахстанской области завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на 15 километров, уступив соотечественнице Алине Райковой.





В копилке сборной Казахстана девять медалей: три золотые, две серебряные и четыре бронзовых наград.



