Смертельный наезд: мужчину сбили в 50 метрах от пешеходного моста в Алматы
2 февраля 2017, 11:36
Пострадавший, 40-45 лет, головой пробил лобовое стекло машины.
На пр.Рыскулова в Алматы автомобиль насмерть сбил пешехода, передает Zakon.kz.
Смертельный наезд произошел по по.Рыскулова, не доезжая ул.Лобачевского. Автомобиль Mitsubishi Galant двигался в восточном направлении и сбил мужчину, переходящего дорогу в 50 метрах от пешеходного моста.
Пострадавший, 40-45 лет, головой пробил лобовое стекло машины. От полученных травм он скончался на месте.
На проспекте образовалась пробка. В восточном направлении из-за ДТП, в западном - из-за водителей-зевак.
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