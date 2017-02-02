Смертельный наезд: мужчину сбили в 50 метрах от пешеходного моста в Алматы

На пр.Рыскулова в Алматы автомобиль насмерть сбил пешехода , передает , передает Zakon.kz





Смертельный наезд произошел по по.Рыскулова, не доезжая ул.Лобачевского. Автомобиль Mitsubishi Galant двигался в восточном направлении и сбил мужчину, переходящего дорогу в 50 метрах от пешеходного моста.





Пострадавший, 40-45 лет, головой пробил лобовое стекло машины. От полученных травм он скончался на месте.





На проспекте образовалась пробка. В восточном направлении из-за ДТП, в западном - из-за водителей-зевак.