Лотерея KZ: выборы оператора вопреки закону и логике

Крайне сложная и запутанная ситуация сложилась в Казахстане с лотерейным бизнесом после принятия противоречивого «Закона о лотереях и лотерейной деятельности» от 9 апреля 2016 года.

Странная ситуация сложилась вокруг избрания оператора лотерейной деятельности в Казахстане после введение в действия соответствующего закона. О ряде нестыковок приводящих к кризису целой отрасли сообщает Zakon.kz.





Крайне сложная и запутанная ситуация сложилась в Казахстане с лотерейным бизнесом после принятия противоречивого « Закона о лотереях и лотерейной деятельности » от 9 апреля 2016 года.





И хотя сам закон все участники рынка ждали уже давно, тем более, что соседи по Евразийскому экономическому союзу (Россия и Беларусь) давно ввели лотерейную деятельность в правовую сферу подчиняющуюся специализированному закону, в Казахстане еще на стадии проекта возникли опасения по некоторым весьма спорным пунктам.





Особую озабоченность эксперты Ассоциации представителей лотерейного и букмекерского бизнеса (АПЛББ) высказывали о критериях и методах выбора единого оператора лотереи прописанных в Законе, так как, именно эти пункты создавали непонятную и непрозрачную ситуацию, в которой рынок мог быть просто монополизирован в обход добросовестных компаний.





Конкретно вызывает вопрос пункт 7 из требований к единому оператору из нового закона. А именно, на наличие у организатора лотереи лицензии для обеспечения криптографической защиты передаваемой и хранимой информации. Тем не менее, запрос в Комитет национальной безопасности (КНБ) показал, что, в соответствии со статьей 28 Закона РК «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК, запрашиваемая деятельность (использование средств криптографической защиты информации и ее хранение) не относится к перечню видов лицензируемой деятельности КНБ. Это явное противоречие одного закона другому. Такую лицензию получить нельзя. Соответственно, выбрать оператора юридически невозможно.





И вот тут начинаются странности. Несмотря на очевидный юридический казус и непродуманность закона, 12 октября 2016 г. Министерство культуры и спорта объявляет о приеме предложений юридических лиц желающих стать оператором лотереи.





Нужно заметить, что все крупные компании лотерейного бизнеса сразу обратили внимание на невозможность выполнить условия тендера. Причем искусственную невозможность. Ведь если не смотря на стихийность рынка, компании много лет успешно работали, обеспечивали рабочие места и налоговые поступления, то все необходимые навыки, оборудование и персонал. Соответственно, имели все шансы получить статус оператора, если исключить норму о криптографии, которая попросту запрещена. Однако, оказавшись в безвыходном состоянии оказаться за бортом своей основной деятельности, подали ряд ведущих лотерейных компаний подали заявки.





Естественно, Ассоциации представителей лотерейного и букмекерского бизнеса (АПЛББ) подавала жалобу Генеральному прокурору Республики Казахстан Асанову Ж.К.





Но что более интересно, что Генпрокуратура удовлетворил жалобу АПЛББ , указав на тот неоспоримый факт, что разработка требований к операторам лотереи, прием потенциальных предложений выходят за пределы полномочий Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.





В связи с этим фактом, Ассоциация обратилась с открытым письмом в Атамекен, где изложила риски для будущего оператора и привела свои рекомендации. Так же, была изложена просьба продлить срок действия ранее выданных лицензий, пока данный правовой вакуум не будет разрешён. Полный текст письма доступен на сайте Ассоциации.





Тем не менее, в списке претендентов на статус оператора лотереи участвовали:





1. ТОО «BN Neon Tech»

2. ОФ «Фонд поддержки ветеранов и инвалидов войны в Афганистане

3. ТОО Lotos NS

4. ТОО «Мир лотерей Казахстана»

5. АО «Сәтті Жұлдыз»

6. ТОО WTF-Kz

7. ТОО «LotoExuisite» (Лото Эксквизит)

8. ТОО «Astana Loto Project»

9. ТОО «Trade Group Ltd»





Далее, все участники ожидали, что все заявки окажутся отклоненными, так как, никто не в состоянии подходить по всем критериям. После чего, требования к оператору правительство должно было бы пересмотреть. Но, к всеобщему удивлению, Министерство Культуры и Спорта подвтеридило соответствие одна из компаний всем критериям. Наименование компании - АО «Сәтті Жұлдыз».





Что же известно о потенциальном операторе лотереи в Республике – АО «Сәтті Жұлдыз»?





• Согласно информации, представленной на сайте Министерства финансов РК, является аффилированным лицом акционерного общества «Логиком». Отрасль АО «Сәтті Жұлдыз» отмечена как «Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений», а само юрлицо основано за несколько месяцев до проведения конкурса – в апреле 2016 года.





* основатель АО «Логиком», Сергей Александрович Швалов,





* в должности руководителя «Сәтті Жұлдыз», выступает Айтуганов Адиль Капарович.





Из материалов конкурсной документации «Сәтті Жұлдыз»:





• был предложен Проект создания в РК оператора Национальной лотереи в соответствии с лучшими мировыми практиками.





• наличие стратегического партнерства с АО «Казпочта», с АО «Логиком», предварительных договоренностей с АО «Народный банк РК» о финансировании проекта создания национальной лотереи в объеме семи миллиардов тенге.





• Предложено увеличить объем отчислений в поддержку спорта с обязательных 10% до 15%.





Также было отмечено, что будет обеспечена качественная установка лотерейных терминалов в короткие сроки компанией «Логиком» совместно с компанией Scientific Games International Inc - американской корпорацией, основанной в 1973 году. Компания занимается разработкой решений для игорной отрасли и лотерейного бизнеса.





Согласно информации в данной статье , созданный Scientific Games International Inc лотерейный оператор North Star Lottery group прекратил деятельность в штате Иллинойс по решению прокурора штата, Лизы Мадиган по подозрению в мошенничестве с выплатами выигрышей и отчислениями в казну штата. Идёт судебное разбирательство.





По сути, сейчас в лотерейном бизнесе Казахстана сложилась кризисная ситуация. Если ранее в этой области уже сложился определенный рынок, с сильными игроками, годами нарабатывавших клиентуру, инфраструктуру и культуру лотереи, то теперь, новый игрок в ходе непрозрачной схемы получил все карты в руки. Более всего, это напоминает передел собственности на сложившемся рынке.





И этот коррупционный передел уже породил серьезный негативный эффект. Приостановление деятельности ряда лотерейных компаний привело к тому, что бюджет страны уже недополучил порядка 1 млрд тенге. И это в год кризиса, когда каждый тенге на счету!





Закрытие компаний увеличило уровень безработицы на 1,3% по всей стране. По принципу домино стала расти криминогенная ситуация, участились случаи мошенничества в лотерейной сфере, стали создаваться точки незаконной продажи лотереи. По сути, деятельность по реализации лотерейных билетов в РК просто загнали в тень, увеличивая объём нелегального рынка и повышая коррупционные риски.





Дулат Капалов





Фото: ukr-today.com



