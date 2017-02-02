Казахстанские болельщики заняли пятое место в рейтинге УЕФА

В рейтинге «фэйр-плей» УЕФА казахстанские болельщики набрали 8,617 очков и тем самым заняла пятое место, передает ИА « NewTimes.kz » со ссылкой на ФФК.





Опубликован рейтинг «фэйр-плей» УЕФА сезона 2015/16. Он учитывает матчи клубов и сборных, прошедших под эгидой УЕФА с 1 мая 2015 по 30 июня 2016 года. За отчетный период казахстанцы приняли участие в 87 матчах.





Согласно новому регламенту составляется сразу несколько рейтингов «фэйр-плей». Победители определяются по трем категориям: поведение зрителей, наибольший прогресс за сезон и общий рейтинг «фэйр-плей».





«По поведению зрителей наша страна набрала 8,617 очков и тем самым заняла пятое место. В первой четверке Эстония, Исландия, Норвегия и Уэльс. По данному показателю Казахстан обошел Испанию, Англию, Францию, Германию и многие другие страны. Войти в пятерку лучших болельщиков стало возможным благодаря нашим любителям футбола, которые соблюдая правила честной игры и уважения поддерживали казахстанских футболистов», ― отметили в федерации.





По категории «наибольший прогресс за сезон» Казахстан на девятом месте. По сравнению с сезоном 2015 года в 2016 мы набрали 0,379 баллов. В этом критерии лидирует Беларусь, второе место занимает Азербайджан, третья позиция у Латвии.





Общий рейтинг «фэйр-плей» возглавляет Норвегия - 8,469 очков. Финляндия вторая, Швеция третья. Казахстан находится на 15 месте. У нашей страны 8,258 баллов.





УЕФА выделила по 50 000 евро для победителей рейтингов. Средства будут направлены для реализации проектов по честной игре и уважению. В этом году денежные поощрения получат Эстония, Беларусь и Норвегия.





Оценки «фэйр-плей» выставляются делегатами УЕФА и базируются на таких критериях, как позитивное отношение к игре, уважение к сопернику и судьям, поведение болельщиков и представителей команд, а также результат зависит от количества полученных желтых и красных карточек.



