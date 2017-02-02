Аблязова вызывают на допрос посредством СМИ

Мухтар Аблязов обвиняется в создании организованного преступного сообщества , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбюро по противодействию коррупции.





Национальным бюро по противодействию коррупции продолжается досудебное расследование уголовного дела в отношении бывшего топ - менеджмента АО «БТА Банк» Аблязова М.К., Жаримбетова Ж.Д. и других.





В ходе следствия Антикоррупционной службой добыты дополнительные доказательства противоправных деяний Аблязова и его сообщников. Раскрыты новые схемы легализации (отмывания) похищенных в банке денежных средств.





"Установленные факты позволили дополнить подозрение Аблязова созданием и руководством преступным сообществом, включающим в себя ряд организованных преступных групп, действовавших как на территории Казахстана, так и за его пределами. В соответствии с частью 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (УПК РК), подозреваемый вызывается на допрос повесткой. Однако, в связи с нахождением подозреваемого Аблязова вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки, Антикоррупционная служба, руководствуясь частью 3 статьи 205 УПК РК, публикует уведомление о вызове подозреваемого на допрос в средствах массовой информации", - сказано в распространенном сообщении.





Далее сообщается, что подозреваемому Аблязову необходимо в срок до 17:00 часов 10 февраля 2017 года явиться в административное здание Национального Бюро по противодействию коррупции по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Сейфуллина, 37 к руководителю следственно-оперативной группы – руководителю Следственного департамента Перову Сергею Николаевичу.





"Для участия в следственных действиях подозреваемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс (статья 68 УПК РК). Если защитник не будет приглашен подозреваемым или его законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс (статья 67 УПК РК). При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, подозреваемому или представляющим в установленном порядке его интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования", - разъяснили в Нацбюро.





В соответствии с частью 3 статьи 205 УПК РК, уведомление о вызове подозреваемого Аблязова публикуется в республиканских средствах массовой информации и в средствах массовой информации Франции по месту его возможного нахождения, и Италии по месту жительства близких родственников.



