В США учительницу уволили за съёмки в hardcore-порно
2 февраля 2017, 12:54
Реса Вудворд заявила, что отстранение от работы в школе за съёмки в порно является ущемлением прав женщин.
Учительницу школы для девочек в пригороде Далласа, штат Техас, уволили после того, как в соцсетях появилась информация о её прошлом, пишет Life.ru.
Оказалось, что раньше 38-летняя Реса Вудворд снималась в фильмах для взрослых. Да ещё не в каких-нибудь, а жанра хардкор.
После увольнения женщина заявила, что несправедливо обвинять её в том, что было порядка 20 лет назад. Кроме того, она объявила о намерении обжаловать решение властей, поскольку подобная ситуация является нарушением прав и возможностей женщин.
Георгий Иванов
Фото с сайта Kattrys
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