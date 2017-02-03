В Казахстане будут страховать от врачебных ошибок
3 февраля 2017, 07:52
В частности, предлагается ввести материальную компенсацию за причиненный ущерб здоровью пациента.
Это стало необходимым из-за большого количества жалоб на качество медицинских услуг, сообщает Первый канал "Евразия".
Разработчики законопроекта о гарантировании профессиональной ответственности медработников считают, что смогут обеспечить защиту интересов как пациентов, так и самих врачей.
В частности, предлагается ввести материальную компенсацию за причиненный ущерб здоровью пациента. Правда, только в том случае, если врачебная ошибка была допущена не намеренно.
Фото: pravo.kormed.ru
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