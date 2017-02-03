Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Казахстане будут страховать от врачебных ошибок

3 февраля 2017, 07:52

В частности, предлагается ввести материальную компенсацию за причиненный ущерб здоровью пациента.


Это стало необходимым из-за большого количества жалоб на качество медицинских услуг, сообщает Первый канал "Евразия".

Разработчики законопроекта о гарантировании профессиональной ответственности медработников считают, что смогут обеспечить защиту интересов как пациентов, так и самих врачей.

В частности, предлагается ввести материальную компенсацию за причиненный ущерб здоровью пациента. Правда, только в том случае, если врачебная ошибка была допущена не намеренно.

Фото: pravo.kormed.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...