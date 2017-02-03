Вознаграждение объявлено за помощь в поимке преступника, ограбившего ломбард в Шымкенте

Полиция Шымкента распространила информацию о розыске неизвестного, который ограбил ломбард, ранив его сотрудницу, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





"Полмиллиона тенге (500 000) тому, кто узнал человека на фотографии и подскажет, где его найти. В медицинской маске, солнезащитных очках и черном капюшоне молодой человек, который открыл стрельбу в «Сейф-Ломбарде» в 11 микрорайоне. Утром 11 января он с обрезом в руках ворвался в ломбард и выстрелил в грудь 33-летней женщине. Затем преступник скрылся, а женщину с повреждением легкого и печени доставили в больницу. За информацию о его местонахождении и сотрудничество с полицией будет вознаграждение! Звоните по телефону 8701 013 0102, 53 52 52 или 102. Конфиденциальность гарантируется", - сообщил на своей странице в Facebook начальник местной полицейской службы Шымкента Данияр Мейрхан.



