Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Конгресс США разрешил продажу оружия людям с психическими заболеваниями

3 февраля 2017, 09:36

Это правило было введено при Обаме.


Палата представителей конгресса США одобрила отмену поправки в законодательстве, согласно которой люди, страдающие психическими заболеваниями, не имеют право на покупку оружия, пишет Life.ru.

Это правило было введено при Обаме. Оно ограничивает продажу оружия людям с такими заболеваниями как шизофрения и тревожное расстройство.

По мнению конгрессменов, запрет нарушает вторую поправку к Конституции США, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия.

Фото с сайта rgo-sib.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...