Конгресс США разрешил продажу оружия людям с психическими заболеваниями

Палата представителей конгресса США одобрила отмену поправки в законодательстве, согласно которой люди, страдающие психическими заболеваниями, не имеют право на покупку оружия

Это правило было введено при Обаме. Оно ограничивает продажу оружия людям с такими заболеваниями как шизофрения и тревожное расстройство.





По мнению конгрессменов, запрет нарушает вторую поправку к Конституции США, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия.