Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Назарбаев: Все цепляются, почему-то тормозят приватизацию, хотя я могу объяснить «зачем»

3 февраля 2017, 14:35

Создаётся впечатление, что некоторые министерства не хотят расставаться с подведомственными организациями. Зачем? Хотя я могу объяснить, конечно, зачем. Но это неприятный будет случай - Назарбаев.


Представители государственных структур «цепляются» и «тормозят» приватизацию. Таким выводом сегодня поделился с чиновниками и министрами в ходе расширенного заседания президент Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Все цепляются, почему-то тормозят приватизацию. Я не понимаю. Все мы вроде согласны - государственной экономики должно быть мало. Мы определили, как ОЭСР - 15%. На эту цифру, может быть, сразу не выйдем, ведь снижение с годами должно быть», - отметил глава государства.

По его поручению была проведена повторная инвентаризация подведомственных организаций. По её итогам в госсобственности продолжает функционировать 7 тыс. организаций и предприятий.

«Создаётся впечатление, что некоторые министерства не хотят расставаться с подведомственными организациями. Зачем? – спросил Назарбаев. - Хотя я могу объяснить, конечно, зачем. Но это неприятный будет случай. Поручаю правительству подготовить исчерпывающий перечень организаций и предприятий, которые должны остаться в соответствии с принципом «Yellow pages». Если организация сохраняется за государством, дайте четкое объяснение, почему? Чего мы боимся? Сами не можем руководить и дать этому предприятию прибыльную работу и рабочие места людям, и не даём никому!»

Всех не вошедших в этот перечень глава государства поручил приватизировать либо ликвидировать до 2020 года.

«Два года вам даётся» - подытожил Нурсултан Назарбаев.

Читайте также:

Татьяна Ковалева, Астана
Фото: Vласть


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...