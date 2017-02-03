Назарбаев: До меня доходят сведения, что субсидии стали кормушкой для местных органов

Проверить рациональность использования государственных субсидий поручил сегодня Счетному Комитету и Генеральной прокуратуре Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz





«Унификация должна быть. Распределений субсидий. Не знаю, как вы используете субсидии, до меня доходят сведения что субсидии стали кормушкой ля местных органов и тех компаний, которые берут эти деньги. Не используются рационально. Кто следит за этими деньгами? Государственные деньги это, Козы-Корпеш, может ты разберёшься куда они уходят?» - спросил глава государства.





«Мы следим за этим» - ответил председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Козы-Корпеш Джанбурчин.





«Посмотри» - сказал президент и поручил Генеральной прокуратуре совместно с Счётным комитетом досконально проверить как используются деньги. «Всё это говорит о том, что отрасль до сих пор управляется как минимум неэффективно» - добавил Назарбаев.





Помимо этого, глава государства поручил Аскару Мыразметову переломить ситуацию и обеспечить выполнение поставленных задач.





«Основные направлении развития АПК мы определили вместе. Так ведь? Закрепили их, говорили о них. Кроме того, до 1 марта совместно с акимами трёх зерновых регионов выработать согласованное решение по проблемным агрохолдингам. Это известно «КазЭкспоАстык» и «Иволга». Что будем с ними делать? В долгах как в шелках. Как дальше они будут работать? Что должны мы сделать? Рассмотрите этот вопрос и примите меры» - распорядился президент.





Татьяна Ковалева, Астана