Назарбаев поручил создать спецкомиссию по рассмотрению фактов халатного отношения к госсредствам
3 февраля 2017, 15:17
Каждый руководитель несет персональную ответственность за использование бюджетных денег.
Президент РК Нурсултан Назарбаев предупредил чиновников, что «не надо использовать госсредства, как будто это откуда-то пришедшие вражеские деньги», передает корреспондент Zakon.kz.
«Поручаю правительству создать специально комиссию для рассмотрения фактов преступного, халатного отношения к государственным средствам. Аппарату президента подключиться, кого надо, туда подключить», - сказал Н. Назарбаев на расширенном заседании правительства.
По его словам, сначала следует проверить одно-два министерства.
«Я считаю, министерство здравоохранения, образования. Финансы выделены в начале года, и как они были использованы», - указал глава государства.
По его мнению, «надо заставлять нарушителей возмещать ущерб, привлекать к ответственности».
«Каждый руководитель несет персональную ответственность. Это - не праздный вопрос. Нам поручено руководить этим государством. Не надо использовать госсредства, как будто это откуда-то пришедшие вражеские деньги. Наоборот, надо экономить, их вложить и создать что-то другое», - заключил президент.
Ксения Давыдова, Астана
Фото: Today.kz
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