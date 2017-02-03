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Назарбаев поручил создать спецкомиссию по рассмотрению фактов халатного отношения к госсредствам

3 февраля 2017, 15:17

Каждый руководитель несет персональную ответственность за использование бюджетных денег.


Президент РК Нурсултан Назарбаев предупредил чиновников, что «не надо использовать госсредства, как будто это откуда-то пришедшие вражеские деньги», передает корреспондент Zakon.kz.

«Поручаю правительству создать специально комиссию для рассмотрения фактов преступного, халатного отношения к государственным средствам. Аппарату президента подключиться, кого надо, туда подключить», - сказал Н. Назарбаев на расширенном заседании правительства.

По его словам, сначала следует проверить одно-два министерства.

«Я считаю, министерство здравоохранения, образования. Финансы выделены в начале года, и как они были использованы», - указал глава государства.

По его мнению, «надо заставлять нарушителей возмещать ущерб, привлекать к ответственности».

«Каждый руководитель несет персональную ответственность. Это - не праздный вопрос. Нам поручено руководить этим государством. Не надо использовать госсредства, как будто это откуда-то пришедшие вражеские деньги. Наоборот, надо экономить, их вложить и создать что-то другое», - заключил президент.

Ксения Давыдова, Астана
Фото: Today.kz

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