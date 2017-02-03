Имангали Тасмагамбетов освобожден от должности заместителя Премьер-Министра

Он освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.









Имангали Тасмагамбетов родился 9 декабря 1956 года. Окончил Естественно-географический факультет Уральского педагогического института имени А.С. Пушкина. В разные годы работал Помощником Президента Республики Казахстан, акимом Алматы и Астаны, Министром обороны Республики Казахстан.





Трудовой стаж: · Тренер детско-юношеской спортивной школы села Махамбет Гурьевской области (1973-1974); · Учитель географии и биологии Махамбетской средней школы Гурьевской области (1979); · Заведующий организационным отделом Махамбетского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана, заведующий кабинетом комсомольской работы, заведующий отделом комсомольских организаций Гурьевского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1979-1983); · Первый секретарь Гурьевского горкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1983-1985); · Заведующий организационным отделом Гурьевского горкома Компартии Казахстана (1985-1986); · Первый секретарь Гурьевского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1986-1988); · Заведующий отделом рабочей молодёжи, отделом социально-экономических проблем молодёжи Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана, секретарь Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1988-1989); · Первый секретарь Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (12.1989-09.1991); · Председатель Государственного комитета Республики Казахстан по делам молодёжи (09.1991-08.1993); · Помощник Президента Республики Казахстан (08.1993-03.1995); · Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан (03.1995-10.1997); · Заместитель Премьер-министра - Министр образования и культуры Республики Казахстан (17.03.1997-10.1997); · Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан - заведующий организационно-контрольным отделом Администрации Президента Республики Казахстан (10.1997-09.1998); · Первый помощник Президента Республики Казахстан (09.1998-17.02.1999); · Аким Атырауской области (18.02.1999-14.12.2000); · Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан (15.12.2000-27.01.2002); · Премьер-министр Республики Казахстан (28.01.2002-11.06.2003); · Государственный секретарь Республики Казахстан (13.06.2003-09.03.2004); · Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (10.03.2004-07.12.2004); · Аким города Алматы (08.12.2004-04.04.2008); · Аким города Астаны (04.04.2008-22.10.2014); · Министр обороны Республики Казахстан (с 22.10.2014; переназначен - 30.04.2015-09.2016); · Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (с 13.09.2016) Прочие должности: · Член Политбюро Центрального комитета Компартии Казахстана (1990-1991); · Член президиума политсовета Союза «Народное единство Казахстана» (1993-1995); · Председатель наблюдательного совета Акционерного общества закрытого типа «Акционерный народный сберегательный банк Казахстана» (07.1995-05.1997); · Председатель наблюдательного совета «Alem Bank Kazahstan» (02.1996-01.1997); · Член Совета безопасности Республики Казахстан; · Председатель общественного совета по реализации государственной программы «Культурное наследие» на 2004-2006 гг.; · Председатель Национальной комиссии Республики Казахстан по делам UNESCO; · Почётный президент Федерации пулевой стрельбы Республики Казахстан, И.о. президент Федерации волейбола Республики Казахстан (1996-1997); · Председатель правления Международного фонда имени академика А.Х. Маргулана, член редакционной коллегии «Сочинения А.Х. Маргулана в 14-ти томах», председатель редакционного совета ежемесячного информационно-аналитического бюллетеня «Саясат-Политика», член редакционного совета ежеквартального научного журнала «Евразийское сообщество»; · Председатель Государственной комиссии Республики Казахстан по проведению Года десятилетия независимости; · Организатор ряда международных культурологических экспедиций в Монголию, Западный Казахстан и Астраханскую область Российской Федерации («Каспий: нефть и культура») и др. Итогом одной из них (2000) стало возвращение из Монголии в Казахстан копии памятника древнетюркского монументального письма по камню - Куль-Тегин; · Член совета директоров АО «Новый университет Астаны» (с 06.2009), АО «Назарбаев Университет» (с 06.2010)



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"Указом Главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич освобожден от должности Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.