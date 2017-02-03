Тасмагамбетов назначен послом Казахстана в РФ
3 февраля 2017, 19:54
Ранее указом Главы государства Тасмагамбетов был освобожден от должности заместителя Премьер-Министра.
Имангали Тасмагамбетов назначен послом Казахстана в Российской Федерации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Глава государства объявил о своем решении назначить И.Тасмагамбетова Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что указом Назарбаева Тасмагамбетов был освобожден от должности заместителя Премьер-Министра.
Фото: inform.kz.
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