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Тасмагамбетов назначен послом Казахстана в РФ

3 февраля 2017, 19:54

Ранее указом Главы государства Тасмагамбетов был освобожден от должности заместителя Премьер-Министра.


Имангали Тасмагамбетов назначен послом Казахстана в Российской Федерации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Глава государства объявил о своем решении назначить И.Тасмагамбетова Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что указом Назарбаева Тасмагамбетов был освобожден от должности заместителя Премьер-Министра.

Фото: inform.kz.

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