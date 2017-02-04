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Контролеры спасли от смерти двух маленьких детей

4 февраля 2017, 01:45

Оба ребенка поступили в ожоговое отделение.


От верной смерти двух детей спасли контролеры коммунальной компании. Они пришли проверять показания счетчиков электроэнергии, а были вынуждены проявить серьезную изобретательность, применить физическую силу и даже поработать психологами, сообщает "Первый канал Евразия".

В то утро работники энергонадзора Асет Толкынов и Татьяна Колесникова, как обычно, проводили обход в одном из районов города Пришахтинск Карагандинской области. Как вдруг услышали из соседнего двора громкий детский плач.

«Я поняла, что это не просто детская игра, что, что-то случилось… Я сказала своему напарнику: пойдем, посмотрим. Когда мы пришли, увидели, что из окна идет дым, а на подоконнике висит маленькая девочка»,- говорит Татьяна Колесникова, контролер.

«Кричит: тетенька, тетенька! Помогите, пожар у нас! Она стоит, плачет»,- говорит Наталья Махотова, очевидец.

Девочка была настолько напугана, что хотела прыгнуть вниз — прямо на асфальт. Асет сразу же кинулся на помощь. Без раздумий.

«Я забежал в подъезд, в соседнюю квартиру. На 70-ой квартире стоял я и мужчина. Он первый туда попал на балкон, потом я. Дым был едкий, пластмассовый»,- говорит Асет Толкынов, контролер.
«Дверь железная была, ее невозможно было открыть. Через соседей получается… в горящую квартиру…»,- говорит Александр Герасимов, сосед.

Заложником в квартире, заполненной дымом, оказалась не только маленькая девочка, но и её четырехлетний брат.

— В шоке были, мальчик особенно, у него ожоги на руках были… девочка тоже надышалась…

Пока мужчины пытались придумать, как вытащить детей из квартиры, на улице у Татьяны была задача не допустить трагедии. В шоковом состоянии девочка была готова прыгнуть в любой момент.

«Я всеми усилиями пыталась ее успокоить. Сказала, что помощь будет уже скоро, что не нужно прыгать…»,- говорит Татьяна Колесникова, контролер.

Мужчины сумели разрубить деревянную перегородку и перенести детей на соседний балкон. После чего приехали пожарные и потушили огонь. На спасение детей ушло всего 10 минут.

Оба ребенка поступили в ожоговое отделение. Старшую девочку уже выписали, а вот состояние ее брата средней тяжести. Как оказалось, пожар произошел из-за неосторожности детей и беспечности их родителей. По рассказам соседей, их очень часто оставляли дома одних. Без какого-либо присмотра.

«Травма бытовая, игрался со спичками, загорелся диван, затем вся квартира. Отравление угарным газом и ожог пламенем. Он идет на поправку»,- говорит Ехлас Акмолдаев, заведуюший хирургического отделения областной детской больницы.

Почему маленькие дети остались дома совсем одни — узнать не удалось. По словам врачей, мать приходила их навещать, но в больнице наша съемочная группа её не застала. Известно одно, если бы не Асет с Татьяной, сейчас её детей могло бы не быть в живых. Но они героями себя не считают, говорят: так бы поступил каждый.

Юлия Ласеева.


Фото: кадр из видео.

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