Контролеры спасли от смерти двух маленьких детей

От верной смерти двух детей спасли контролеры коммунальной компании. Они пришли проверять показания счетчиков электроэнергии, а были вынуждены проявить серьезную изобретательность, применить физическую силу и даже поработать психологами , сообщает " , сообщает " Первый канал Евразия ".





В то утро работники энергонадзора Асет Толкынов и Татьяна Колесникова, как обычно, проводили обход в одном из районов города Пришахтинск Карагандинской области. Как вдруг услышали из соседнего двора громкий детский плач.





«Я поняла, что это не просто детская игра, что, что-то случилось… Я сказала своему напарнику: пойдем, посмотрим. Когда мы пришли, увидели, что из окна идет дым, а на подоконнике висит маленькая девочка»,- говорит Татьяна Колесникова, контролер.





«Кричит: тетенька, тетенька! Помогите, пожар у нас! Она стоит, плачет»,- говорит Наталья Махотова, очевидец.





Девочка была настолько напугана, что хотела прыгнуть вниз — прямо на асфальт. Асет сразу же кинулся на помощь. Без раздумий.





«Я забежал в подъезд, в соседнюю квартиру. На 70-ой квартире стоял я и мужчина. Он первый туда попал на балкон, потом я. Дым был едкий, пластмассовый»,- говорит Асет Толкынов, контролер.

«Дверь железная была, ее невозможно было открыть. Через соседей получается… в горящую квартиру…»,- говорит Александр Герасимов, сосед.





Заложником в квартире, заполненной дымом, оказалась не только маленькая девочка, но и её четырехлетний брат.





— В шоке были, мальчик особенно, у него ожоги на руках были… девочка тоже надышалась…





Пока мужчины пытались придумать, как вытащить детей из квартиры, на улице у Татьяны была задача не допустить трагедии. В шоковом состоянии девочка была готова прыгнуть в любой момент.





«Я всеми усилиями пыталась ее успокоить. Сказала, что помощь будет уже скоро, что не нужно прыгать…»,- говорит Татьяна Колесникова, контролер.





Мужчины сумели разрубить деревянную перегородку и перенести детей на соседний балкон. После чего приехали пожарные и потушили огонь. На спасение детей ушло всего 10 минут.





Оба ребенка поступили в ожоговое отделение. Старшую девочку уже выписали, а вот состояние ее брата средней тяжести. Как оказалось, пожар произошел из-за неосторожности детей и беспечности их родителей. По рассказам соседей, их очень часто оставляли дома одних. Без какого-либо присмотра.





«Травма бытовая, игрался со спичками, загорелся диван, затем вся квартира. Отравление угарным газом и ожог пламенем. Он идет на поправку»,- говорит Ехлас Акмолдаев, заведуюший хирургического отделения областной детской больницы.





Почему маленькие дети остались дома совсем одни — узнать не удалось. По словам врачей, мать приходила их навещать, но в больнице наша съемочная группа её не застала. Известно одно, если бы не Асет с Татьяной, сейчас её детей могло бы не быть в живых. Но они героями себя не считают, говорят: так бы поступил каждый.





Юлия Ласеева.







