Китаец в ходе ссоры зарезал ножом пятерых соседей

Житель китайской провинции Хэнань в ходе ссоры зарезал ножом пятерых своих соседей. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию, передает Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию, передает РИА Новости





Инцидент произошел в пятницу в городском округе Юнчэн. По данным полиции, мужчина по фамилии Лу убил на месте происшествия ножом трех соседей, еще четверо были ранены, из которых двое позднее скончались в больнице.





После этого мужчина попытался покончить с собой. Прибывшие на место происшествия стражи порядка арестовали его. Причиной спора между соседями, предположительно, стал земельный вопрос.





Иван Булатов.



