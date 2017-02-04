Толеш Каудыров: Право собственности неприкосновенно

Одним из наиболее интересных и значимых планируемых конституционных изменений, по мнению экспертов, является внесение поправок в 26-ю статью. Они направлены на закрепление дополнительных гарантий неприкосновенности собственности. О нюансах этой реформы рассказал профессор, директор НИИ гражданско-правовых исследований КАЗГЮУ Толеш Каудыров , передает , передает Казинформ





- Данные поправки скажутся на жизни только казахстанцев или они касаются вообще всех, кто проживает в нашей республике?





- В экономических отношениях на территории Казахстана в качестве предпринимателей и просто собственников участвуют самые разные лица. Это и граждане республики, и иностранцы, и оралманы, и лица без гражданства. Каждый из них заинтересован в выгодном использовании своего имущества, получении доходов, но как минимум - в сохранности этого имущества. Именно учет пожеланий собственников в дополнительных гарантиях использования различного (ввозимого или вновь созданного) имущества на территории нашей страны является, по моему мнению, причиной принятия поправок в данную статью.





- А в чем конкретно заключается разница содержания действующей и предлагаемой редакции этой статьи?





- Действующая редакция провозглашает, что граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество. С учетом интересов всех перечисленных выше участников гражданского оборота предложено расширить субъектный состав и указать, что каждый может иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество.





Особо отмечу, что при этом под словом «каждый» как раз и имеются в виду и граждане Казахстана, и иностранцы, и оралманы, и лица без гражданства. Указание «каждый», как мы видим, позволяет избежать длинного перечисления субъектов, а также позволит применять данную статью без изменений в будущем, каким бы образом ни изменился круг субъектов-собственников.





- После упоминания об иностранцах сразу же возникает вопрос: не предусматривает ли данная статья права собственности на землю?





- Нет! Термин «имущество» уже раскрыт в 115-й статье Гражданского кодекса. К нему относятся: вещи, деньги, в том числе иностранная валюта, финансовые инструменты, работы, услуги, объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, фирменные наименования, товарные знаки и иные средства индивидуализации изделий, имущественные права и другое имущество.





В новой редакции 26-й статьи Конституции термин «имущество» употреблен, считаю, именно в смысле 115-й статьи Гражданского кодекса. Вопросам же права собственности на землю посвящена отдельная 6-я статья Конституции, устанавливающая, что «земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы находятся в государственной собственности. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом». Таким образом, вопрос о земле решен в другой статье.





Кроме того, хочется отметить, что важнейшим новшеством является содержание второго пункта 26-й статьи в предложенной редакции. Провозглашается признанное классически конституционным положение о том, что «право собственности неприкосновенно».





Конечно же, имеется в виду законно приобретенное право собственности. Если законный характер права собственности доказан или очевиден, то даже в правовых актах страны нельзя устанавливать возможность лишения или ограничения такого права. Только Конституция страны может установить основания для такого изъятия.



