Казахстанец Жумагазиев стал бронзовым призером в шорт-треке на Универсиаде-2017
5 февраля 2017, 16:53
Золотую и серебряную медали завоевали корейцы.
Казахстанец Нурберген Жумагазиев выиграл «бронзу» в шорт-треке на дистанции 1500 метров на зимней Универсиаде-2017 в Алматы, сообщает Sports.kz.
Золотую и серебряную медали завоевали корейцы — Парк Джи Вон и Ким до Кюм, соответственно. Жумагазиев уступил лидеру 0,665 секунды.
Еще один казахстанский конькобежец — Денис Никиша — выступил в утешительном финале (финал «В» — без розыгрыша медалей) на этой же дистанции, где занял второе место.
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