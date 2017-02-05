Казахстанец Жумагазиев стал бронзовым призером в шорт-треке на Универсиаде-2017

Казахстанец Нурберген Жумагазиев выиграл «бронзу» в шорт-треке на дистанции 1500 метров на зимней Универсиаде-2017 в Алматы, сообщает Sports.kz.

Золотую и серебряную медали завоевали корейцы — Парк Джи Вон и Ким до Кюм, соответственно. Жумагазиев уступил лидеру 0,665 секунды.

Еще один казахстанский конькобежец — Денис Никиша — выступил в утешительном финале (финал «В» — без розыгрыша медалей) на этой же дистанции, где занял второе место.