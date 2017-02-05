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В Италии грабители напали на девушку, оказавшуюся мастером джиу-джитсу

5 февраля 2017, 21:22

16-летняя девушка отбилась от трёх 20-летних афроамериканцев, которые хотели украсть у неё телефон.


Школьница в городе Бергамо в Италии, у которой есть чёрный пояс по джиу-джитсу, дала отпор злоумышленникам, сообщили местные СМИ.

Известно, что грабители окружили девушку по дороге из колледжа домой, после этого один из молодых людей попытался засунуть руку в карман её пиджака, в котором лежал телефон. Злоумышленники явно не ожидали, что хрупкая школьница сможет за считаные секунды скрутить взрослого парня. В результате афроамериканцы сами убежали с места происшествия.

Позже девушка написала жалобу в полицию. К счастью, она осталась цела и невредима, пишет Лайф.


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