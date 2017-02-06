В Казахстане выросли цены на самый ходовой бензин марки АИ-92
6 февраля 2017, 12:55
На АЗС «КазМунайГаз» цена бензина на сегодняшний день составляет 139 тенге за литр.
Бензин АИ-92 на АЗС «КазМунайГаз» подорожал со 137 до 139 тенге за литр. Бензин марки АИ-95 имеется в продаже за 150 тенге за литр, сообщает Zakon.kz.
На других автозаправочных станциях также наблюдается подорожание бензина.
На АЗС "Helios" бензин марки АИ-92 продается за 138 тенге, АИ-95 - 150 тенге за литр.
На АЗС "Sinooil" цена за бензин марки АИ-92 составляет 140 тенге, АИ-95 152 тенге за литр.
На АЗС «Аурика» АИ-92 реализуется по 145 тенге. Цена на АИ-95 составляет 161 тенге.
Сеть «Газпромнефть» продает бензин АИ-92 за 141 тенге. Ранее бензин АИ-92 на данной сети заправок можно было купить по 139 тенге за литр. АИ-95 реализуется по цене 153 тенге за литр.
Напомним, что в сентябре 2016 года Правительство РК приняло решение отказаться от госрегулирования цен на бензин марки Аи-92/93. Перестать регулировать цены на бензин решено в связи с ожидаемым дефицитом.
Фото с сайта poznavatelno.net
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