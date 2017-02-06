Динара Садуакасова: Чемпионат мира среди женщин - еще один этап моей карьеры

10 февраля в Тегеране стартует чемпионат мира по шахматам среди женщин. В нем примут участие 64 сильнейшие шахматистки мира. Приятно, что в это число вошла и единственная представительница Казахстана 20-летняя Динара Садуакасова, которая дебютирует на мировом первенстве. На чемпионат Мира в Иран она отобралась, выиграв зональный турнир, в котором принимали участие шахматистки Казахстана и стран Центральной Азии.





В данный момент Динара проходит учебно-тренировочные сборы, и ведет усиленную подготовку к чемпионату мира. В своем плотном графике спортсменка сделала лишь одно исключение – она приняла участие в мероприятиях, посвященных зимней Универсиаде в Алматы. Сначала девушка стала одним из факелоносцев на эстафете Огня Универсиады в Астане, а затем на Церемонии открытия игр вместе с другими казахстанскими спортсменами несла флаг Международной федерации студенческого спорта.





В преддверии мирового первенства по шахматам Динара Садуакасова и ее мама Орал Утешева в эксклюзивном интервью корреспонденту Zakon.kz рассказали о предстоящем чемпионате мира, функционировании собственной Академии и важности консолидации шахматной общественности страны.

- Динара, вы принимали участие в эстафете Огня Универсиады, причем погодные условия были довольно тяжелыми…

- Несмотря на метель, у меня было очень хорошее настроение, я даже не обращала внимания на погоду. Считаю, что для любого спортсмена быть факелоносцем на эстафете огня нашей зимней Универсиады – большая честь. После эстафеты мне посчастливилось нести флаг FISU. Я очень рада, это одни из самых запоминающихся событий в моей жизни! Болею и переживаю за всех казахстанских спортсменов, желаю им удачи, побольше медалей, в первую очередь золотых.





- А вы сами занимаетесь зимними видами спорта в свободное время?

- Я катаюсь на лыжах и коньках, но только на любительском уровне. Это больше хобби, для того, чтобы поддерживать физическую форму. Хотела бы научиться кататься на сноуборде, как появится такая возможность. Сейчас, с учетом моего графика, это практически невозможно.









- До чемпионата мира в Иране осталось совсем немного, как идет подготовка к нему?

- У меня продолжаются сборы перед вылетом на чемпионат мира. Я буду впервые участвовать в таком важном событии для всех шахматисток, и, конечно, как единственной представительнице Казахстана мне хочется сыграть на достойном уровне. Но я рассматриваю это мировое первенство как еще один важный этап моей карьеры. Для меня важно участие в этом турнире, и, будучи одной из самых молодых участниц надеюсь получить хороший опыт, стать еще сильнее.





- В конце 2016 года вы сыграли на чемпионате мира по рапиду и блицу, где вошли в десятку сильнейших, остались довольны этим результатом?

- Впервые участвовала в мировом первенстве по этим видам. Своим выступлением я осталась довольна, в моим активе победы над шахматистками Грузии, Украины, России, вничью свела партии с сильнейшими шахматистками мира - с индийской шахматисткой Хампи Конеру, россиянкой Валентиной Гуниной, китаянкой Тань Чжон И, экс-чемпионкой мира по блицу Екатериной Лагно, и с Анной Музычук, которая стала в итоге чемпионкой мира по рапиду и блицу. Для первого раза считаю это хорошим результатом, в будущем хочу сыграть еще лучше и попасть в призовую тройку.





Добавим, что в прошлом году, помимо больших шахматных побед в жизни Динары Садуакасовой случилось еще одно важное событие. На протяжении последних нескольких лет Динара и ее семья планировали делиться своими опытом с другими шахматистами, для этого велась долгая подготовительная работа. Вернувшись с победного для себя чемпионата мира среди девушек до 20 лет, Динара Садуакасова открыла в Астане собственную Академию шахмат.





- Я с мамой и близкими прошли большой путь, получили колоссальный опыт, и с радостью им делимся, советуем. Нас всегда просили открыть свою школу, обращались родители, тренера. Но мы считали, что это дело времени, что пока мало гроссмейстерского уровня, и торопиться не надо. Нужны были титулы в более значимых категориях для оснований - рассказывает Динара Садуакасова.





По словам мамы шахматистки Орал Утешевой идея открытия Академия возникла давно, и к этому семья спортсменки шла осознанно и постепенно:

- Динара решила, что вначале выпустит книгу, она была необходима в первую очередь. Выпуск книги дал еще больший импульс шахматному движению. К шахматам стали приобщаться дети со всех регионов. Опытом и примером Динары смогут воспользоваться дети, взрослые и все желающие заниматься этой игрой. К открытию академии нужно было подойти серьезно, ибо это связано с образованием. А учебный процесс, мы хотели поставить на высокий уровень, грамотно. Чтобы правильно растить чемпионов, готовить тренеров – говорит Орал Махметовна.





Одной из основных задач шахматной Академии Динары Садуакасовой является поиск талантов и подготовка профессиональных игроков и тренеров, общее развитие шахмат в Астане и Казахстане.





- Самая главная задача - воспитание и развитие интеллектуальной молодежи. Наша цель не бизнес. Мы не ставим все на поток или конвейер, ведь каждый ребенок - индивидуальность. Шахматы развивают интеллект, стратегическое и логическое мышление. Вырабатывается усидчивость, концентрация внимания, развивается память. У детей улучшается успеваемость, легко усваиваются предметы. Шахматы необходимы учебному процессу - продолжает Орал Утешева.

Отметим, что Динара Садуакасова одна из тех, кто своими победами на международной арене, своей шахматной деятельностью способствует развитию этой интеллектуальной игры в стране. Отрадно, что успехи спортсменки не остаются незамеченными государством – в декабре 2016 года Динару за ее заслуги наградили почетным государственным орденом «Курмет».





В свои 20 лет шахматистка четко осознает свои цели и идет к ним, не отвлекаясь на посторонние вещи, досужие разговоры или откровенные сплетни. Всегда уважительно относится к своим соперникам и тепло о них отзывается. Старается вносить свой вклад в общее дело, двигать казахстанские шахматы вперед. Но делать это практически в одиночку нелегко, пока существует разрозненность в отечественных шахматах. Наверное, объединять спортсменов ради одной общей цели в первую очередь должна Казахстанская федерация шахмат. Занимается ли Федерация этим вопросом? О какой сплоченности может идти речь, когда спокойно, без компенсации, отпускают выступать за другую страну чемпионку среди девочек, когда ведущие игроки жалуются в прессе на работу главного тренера, а сами представители федерации пишут сомнительные статьи о том, кто самый перспективный шахматист в стране.





Пока такие вещи существуют, отечественные шахматисты не будут прогрессировать. Это вдвойне обидно, учитывая, сколько талантливых детей подрастает сейчас в стране. Конкуренция всегда должна быть здоровой, она помогает расти дальше и развиваться. Но когда начинают меряться своими былыми достижениями, это выглядит, по меньшей мере, странно. Конечно, можно потратить много времени и нервов на какие-то разборки, ссоры и обиды. А можно просто делать свое дело и идти по выбранному пути. Анализировать свои ошибки и промахи, искать причины неудач для того, чтобы становиться сильнее. Правильно раньше говорили: собака лает – ветер носит, а караван идет.





Всеволод Хван

Фото из личного архива спортсменки



