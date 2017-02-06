Комитет по делам религий прокомментировал заявление имама о хиджабах в школах

Недавно Министерство образования и науки, Министерство по делам религий и гражданского общества, Генеральная прокуратура, а также Духовное управление мусульман Казахстана официально заявили о необходимости для всех учащихся средних школ соблюдать требования к форме ношения одежды установленного приказом Министерства образования и науки РК, то есть ученикам средних школ не разрешается ношение головных уборов и платков в школах.

По сообщениям некоторых СМИ, на днях главный имам Актюбинской области Толеби Оспан заявил, что преподаватели, требующие соблюдения правил внутреннего распорядка и не допускающие ношения религиозной атрибутики (хиджабов) в средних учебных заведениях, являются «малограмотными». За комментариями в отношении его высказывания мы обратились к председателю Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества Галыму Шойкину.

- Галым Нурмагамбетович, какова позиция уполномоченного государственного органа в сфере религиозной деятельности и гражданского общества по этому вопросу? Как Вы считаете, может ли имам мечети в своей речи допускать такие выражения?

- Во-первых, хотел бы отметить, что в конце прошлого года Правительство страны в лице министерств образования и науки, юстиции, по делам религий и гражданского общества, а также Генеральной прокуратуры выразило свою четкую позицию о необходимости и законности требований государства по соблюдению учащимися учреждений среднего образования установленной формы одежды, исключающей ее религиозный характер. Родители обязаны обеспечить получение ребенком обязательного среднего образования, а также выполнять правила, определенные уставом организации образования.

Во-вторых, определение формы одежды в светских учреждениях среднего образования не входит в компетенцию Духовного управления мусульман Казахстана. При этом, в соответствии с законодательством нашей страны, никто не имеет права по мотивам религиозных убеждений призывать граждан отказываться от исполнения обязанностей и требований, предусмотренных Конституцией и законами страны.

В-третьих, что касается оценки имамом уровня образования преподавателей учебных заведений нашей страны, то считаю ее некорректной.

Именно на преподавателей и учителей учебных заведений сегодня ложится большая ответственность за всестороннее развитие и воспитание молодых граждан многоконфессионального и многоэтничного Казахстана. В этой связи их требования в отношении соблюдения утвержденных приказом министра образования и науки, регламентирующих форму одежды учащихся, являются обоснованными и обязательными к выполнению.