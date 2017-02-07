Какие продукты запрещены в казахстанских детских садах и школах

Как оказалось, в перечень недопустимых попали: продукты домашнего приготовления, грибы, студни, чипсы, гамбургеры, газированные и безалкогольные энергетические напитки, острые соусы и кетчупы, жареные во фритюре изделия, яйца в смятку, ячницы-глазуньи, салаты, заправленные сметаной или майонезом. В Комитете по защите прав потребителей МНЭ РК в ответ на запрос редакции Zakon.kz рассказали о продуктах, которые находятся под запретом в казахстанских школах и детских садах.









Как отметил главный государственный санврач РК Жандарбек Бекшин касательно запрета макарон по-флотски и омлета в детсадах и других учреждениях,

требование установлено в целях профилактики пищевых отравлений, связанных с объектами общественного питания, а также организованными детскими коллективами.

Нормы санитарных правил, регламентирующих запрет «макарон по-флотски» обоснованны научными организациями республики гигиенического профиля, а также подтверждаются другими компетентными учеными.





Например, согласно комментарию Н.А.Горбатовской (профессор кафедры «Технология продовольственных продуктов, перерабатывающих производств и биотехнология)) Таразского государственного университета имени М.Х.Дулати) нормы по запрету «макарон по-флотски», в целях недопущения слипания макарон при приготовлении используется холодная проточная вода или вода из необработанных емкостей в сельской местности, где нет централизованного водопровода, которая может содержать условно-патогенную микрофлору. А смесь макарон является хорошей питательной средой для их размножения, так как при приготовлении в организованных коллективах, особенно детям, до подачи на стол проходит некоторое время, достаточное для размножения условно-патогенной микрофлоры. При этом, для данного блюда мясо в виде фарша готовится отдельно, состав которого сложно определить.





"При несоблюдении технологии приготовления и сроков хранения, это «простое» на первый взгляд блюдо является благоприятной средой для перерождения условно-патогенной микрофлоры в патогенную, с высоким риском возникновения пищевого отравления среди посетителей объектов общественного питания, а также в организованных детских коллективах. Так, в 2014 году имело место групповое пищевое отравление среди учащихся с 54 пострадавшими (г. Костанай, школа Л 1). связанное с приготовлением на пищеблоке школы запрещенных «макарон по-флотски»", - отметил Ж.Бекшин.





Приготовление омлета на объектах общественного питания и в организованных детских коллективах, по его словам, санитарными правилами не запрещается при соблюдении норм по его приготовлению . Толщина слоя смеси при приготовлении омлета регламентируется с целью получения эффективной термической обработки для уничтожения патогенной микрофлоры, в частности сальмонелл, содержащихся в яйцах. При большей толщине (более 2,5-3 сантиметров), технологически невозможно достичь равномерной прожарки всего слоя омлета. Нижний и верхний слой омлета будет пригорать, а средний слои останется не прожаренным, что также является риском заражения сальмонеллезом.





"Опираясь на компетентные мнения ученых и учитывая, что деятельность органов санитарно-эпидемиологического надзора направлена на профилактику массовых пищевых отравлении, наличие нормы запрета на приготовление «макарон по-флотски» в детских садах, школах и столовых, а также регулирование отдельных вопросов приготовления блюд являются научно обоснованными и необходимыми для обеспечения безопасного питания как на объектах общественного питания так и в детских коллективах", - отметил заместитель Председателя КЗПП РК.





Фото: heaclub.ru



