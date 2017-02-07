Вклад КАЗГЮУ в развитие научного потенциала Казахстана

На прошедшем недавно заседании Общественного совета по вопросам деятельности внешнеполитического ведомства, депутат Сената Парламента РК Бырганым Айтимова подчеркнула вклад Университета КАЗГЮУ в развитие научного потенциала Казахстана. Учитывая значимость и уровень проводимой работы КАЗГЮУ в отечественной научной сфере в ходе заседания был заключен Меморандум о сотрудничестве между МИД РК и АО «Университет КАЗГЮУ».

Как отметили стороны, подписание Меморандума является доказательством доверия и особых усилий Университета в данном направлении. Реализация меморандума предусматривает два ключевых проекта: анализ договорно-правовой базы Республики Казахстан, сформировавшейся за годы Независимости. В частности, количество договоров в разрезе стран, тематик, сфер применения, востребованности, степени реализации договоренностей. В рамках достигнутой договоренности с международно-правовым департаментом МИД РК, в настоящее время студенты КАЗГЮУ работают в Министерстве, выполняя не только научную работу в рамках задач университета, но и оказывая практическую помощь МИД РК.

Второй проект заключается в выработке рекомендаций по партикулярным вопросам в рамках непостоянного членства Казахстана в СБ ООН, что основывается на научно-исследовательской работе Центра международного права КАЗГЮУ, как изначальной цели его создания.

Необходимо отметить, что на заседании Совета представители КАЗГЮУ озвучили перспективные направления работы Общественного совета в области международного права.