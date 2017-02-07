Домашнее задание школьникам планируют сократить

Есть предложение где-то на 40 минут, на час домашнее задание сокращать - министр профильного ведомства.

В кулуарах Правительства РК министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев сообщил журналистам, что на днях будет принято решение по уменьшению объемов задаваемых школьникам домашних заданий, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Будут ограничения по домашнему заданию. Сегодня или завтра выйдет сообщение, в котором будет говориться, что две группы директоров школ, методологов занимались объемами домашнего задания», - сказал он.





Глава ведомства указал, что данная группа специалистов выработала предложения касательно сокращения объемов домашнего задания и времени, отводимого на его выполнение.





«Сегодня у них есть предложение где-то на 40 минут, на час домашнее задание сокращать. Также, возможно, не по всем предметам будут даваться домашние задания. В электронном виде домашние задания выкладываются», - пояснил Е. Сагадиев.





По его словам, в то же время МОН хочет ввести в школах в этом году «электронный дневник, электронный учебник, и самое главное шкаф в коридорах школы ».





Ксения Давыдова, Астана