Участники Игр-2017 рассказали о допинг-контроле во время соревнований

Бронзовый призер по шорт-треку Денис Никиша сообщил, что лично у него пробы берут очень часто.

Требования FISU, WADA о прохождении контроля на запрет использование допинговых средств на Универсиаде-2017 соблюдают все спортсмены, сообщает сообщает Zakon.kz





Бронзовый призер Универсиады-2017 по шорт-треку Денис Никиша (Казахстан):





- Допинг-пробы берут очень часто. Я уже сдал два анализа, вчера и сегодня. Говорят, что тех, кто будет сдавать пробы, определяют методом случайного выбора. Но я не знаю, как объяснить такое свое «везение». Конечно, это отвлекает от подготовки, считаю, что два дня подряд - это ненормально. Очень долго, очереди, длится все не меньше часа. Во время ожидания я не могу пойти домой, в Атлетическую деревню, а нахожусь там, сдаю анализы. Таковы требования FISU, WADA, и мы, спортсмены, подчиняемся им.





Хоккеист Шон Мерфи, сборная США:





- Лично меня не проверяли на допинг ни разу. В хоккее антидопинговые службы обычно определяют методом случайного выбора кого-то из хоккеистов для анализа. Поэтому ничего прокомментировать по этому поводу не могу. Однако убежден, что спорт должен быть чистым и полностью поддерживаю борьбу с допингом.





Чемпионка Универсиады-2017 по шорт-треку Цзан Ицзе (Китай):





- Не скажу, что процедура допинг-контроля проводится часто. За все время у меня взяли пробу только один раз. Для меня сдача анализов не кажется дополнительным напряжением, я воспринимаю это как одну из обязательных процедур.





Напомним, что допинг-контроль - медицинское обследование спортсменов с целью контроля за соблюдением запрета на использование допинговых средств во время соревнований.

В Алматы на Универсиаде функционирует 10 станций допинг-контроля: девять станций на восьми спортивных объектах (с учетом количества проб и специфики расположения, на одном из спортивных объектов организованы две станции допинг-контроля), а также одна станция допинг-контроля в Атлетической деревне. В качестве инспекторов допинг-контроля во время Универсиады работают опытные сотрудники Национального антидопингового центра Республики Казахстан, также привлечены квалифицированные специалисты из стран Центральной Азии. В целом, это порядка 35 инспекторов допинг-контроля и 54 сопроводителя.

Все пробы отправляются в Антидопинговую лабораторию Австрии, имеющую аккредитацию WADA.

Результат анализа допинг-пробы становится известен в течение двух суток после доставки проб в лабораторию . Однако, результаты анализов это конфиденциальная информация, доступ к ней имеет только представители FISU, которые озвучивают ее в соответствии с утвержденными требованиями и правилами.







