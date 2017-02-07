Бозумбаев о бензине: Дефицита нет и не будет!

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев после заседания правительства прокомментировал представителям прессы вопросы удорожания бензина и его объемов на АЗС страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы ведомства, одной из причин повышения цен на бензин является изменение курса тенге к рублю.

«Одна из причин - это изменение курса тенге к рублю, которое произошло буквально две недели назад, когда закупался импортный бензин и, соответственно, цена на российский бензин выросла», - сказал он.

В то же время К. Бозумбаев уточнил, что «вообще за прошлый год курс тенге по отношению к рублю ослаб на 20%».

«Соответственно, цена не сильно поднимается в рублях, но когда в тенге переводишь, получается, что дороже стал обходиться потребителю», - пояснил министр.

Он также сообщил, что имеющихся производимых в Казахстане объемов бензина достаточно.

«Наши НПЗ все работают, все в порядке, они необходимый объем вырабатывают, дефицита нет и не будет», - резюмировал К. Бозумбаев.

Напомним, с 6 февраля 2016 года в Казахстане выросли цены на самый ходовой бензин марки АИ-92. Бензин подорожал со 137 до 140 тенге за литр.

Ксения Давыдова