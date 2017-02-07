В Казахстане планируют уменьшить штрафы за нарушения ПДД
7 февраля 2017, 16:49
Разрабатывается законопроект по внесению изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
В его рамках предусмотрено послабление штрафных санкций, в том числе и за нарушения правил дорожного движения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Кодекс принципиально нацелен на гуманизацию. Ни одной поправки на ужесточение кодекса нет (...) К примеру, стоянка в местах для инвалидов. Вы знаете, сейчас это 50 МРП, больше 110 тысяч тенге. Предлагается сократить минимум в два раза. Возможно, будем дополнительно рассматривать и больше сокращать. Но пока принято это предложение», - сообщил в кулуарах общественного слушания директор института законодательства РК Аслан Тукиев.
Кроме уменьшения размеров штрафов, предлагается ввести предупреждения на первый раз и только потом наказывать административными штрафами.
В целом, как отметил директор департамента законодательства Министерства юстиции РК Дархан Игембаев, КоАп предусматривает более 1700 правонарушений.
«Мы всех их проанализировали, рассмотрели. По около 300 статьям будут изменения. Если быть точнее: уменьшение объёма штрафов предлагается по более 150 статьям. Это всё обсуждается. Применение предупреждения предлагается ввести около по 100 статьям», - добавил он.
По словам А.Тукиева, изменения могут быть введены в 2018 году.
Автор: Анеля Касымова
Фото с сайта YK-news.kz
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